Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире

Школа российской разведки является одной из ведущих в мире, как и школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

По словам Нарышкина, российская разведка действительно является одной из сильнейших в мире, входит в пятерку или тройку самых мощных, самых эффективных разведывательных служб. "И это не бахвальство, не хвастовство, это объективно", - подчеркнул он.

Глава СВР также указал, что любая разведывательная служба строится на традициях, на опыте предыдущих поколений, на отработанных технологиях разведывательной деятельности.