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03.11.2020 14:46
Рубрика: Власть

Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире

Текст: Александр Саможнев

Школа российской разведки является одной из ведущих в мире, как и школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Фото: РИА Новости
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По словам Нарышкина, российская разведка действительно является одной из сильнейших в мире, входит в пятерку или тройку самых мощных, самых эффективных разведывательных служб. "И это не бахвальство, не хвастовство, это объективно", - подчеркнул он.

Глава СВР также указал, что любая разведывательная служба строится на традициях, на опыте предыдущих поколений, на отработанных технологиях разведывательной деятельности.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Служба внешней разведки (СВР)

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