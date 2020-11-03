Нарышкин: США пытаются расколоть сотрудничество России и Китая

Российская внешняя разведка зафиксировала попытки США расколоть сотрудничество Москвы и Пекина и вмешательство западных стран в интеграционные процессы в Евразии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество", - сказал Нарышкин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах.

"Отдельные страны в полный рост узнали, что такое международный терроризм, причем эта проблема в этих странах во многом связана с неправильной, непродуманной миграционной политикой. И казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира", - отметил директор СВР.

Он выразил уверенность в том, что "нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность".

Кроме того, Запад, по мнению руководителя российской внешней разведки, особенно пугают интеграционные процессы в Евразии. "В их понимание собственной безопасности, понимание американцами собственной безопасности не укладывается существование на этом пространстве по-настоящему суверенных и независимых государств, а тем более позитивно развивающихся интеграционных организаций", - подчеркнул Нарышкин, уточнив, что речь идет о таких структурах, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые являются частью глобальной международной архитектуры.

"И конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал", - заключил он.