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03.11.2020 09:17
Рубрика: Власть

Нарышкин: США пытаются расколоть сотрудничество России и Китая

Текст: Александр Гусаров

Российская внешняя разведка зафиксировала попытки США расколоть сотрудничество Москвы и Пекина и вмешательство западных стран в интеграционные процессы в Евразии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

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"Мы фиксируем такие вещи, фиксируем, каким образом те или иные представители американской власти, государственного департамента беседуют со своими партнерами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество", - сказал Нарышкин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, кризисные явления наблюдаются в Евросоюзе в целом и в отдельных странах.

"Отдельные страны в полный рост узнали, что такое международный терроризм, причем эта проблема в этих странах во многом связана с неправильной, непродуманной миграционной политикой. И казалось бы, американцам, европейцам надо бы разобраться в делах в своем доме. Ан нет, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира", - отметил директор СВР.

Он выразил уверенность в том, что "нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Кроме того, Запад, по мнению руководителя российской внешней разведки, особенно пугают интеграционные процессы в Евразии. "В их понимание собственной безопасности, понимание американцами собственной безопасности не укладывается существование на этом пространстве по-настоящему суверенных и независимых государств, а тем более позитивно развивающихся интеграционных организаций", - подчеркнул Нарышкин, уточнив, что речь идет о таких структурах, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, которые являются частью глобальной международной архитектуры.

"И конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал", - заключил он.

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