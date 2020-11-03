Назван симптом, указывающий на серьезные проблемы с поджелудочной

По состоянию глаз врачи могут распознать разного рода проблемы со здоровьем. Ухудшение зрения часто связано, например, с серьезной патологией поджелудочной железы. Так, диабетическая ретинопатия является одним из осложнений на поздней стадии сахарного диабета, предупредил доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

Специалист объяснил, что диабетическая ретинопатия, как правило, продолжительное время протекает без каких-либо признаков, однако в какой-то момент может проявиться резким ухудшением зрения.

Также на приеме у офтальмолога люди часто узнают о проблемах с щитовидной железой. Насторожить должны отечность век, болезненность за глазным яблоком, передает KP.Ru.

Кроме того, воспаление глаз может сигнализировать о гастрите, изменение сетчатки глаза - о гипертонии. Покраснение, слезотечение, ухудшение остроты зрения порой указывают на ревматоидный артрит.