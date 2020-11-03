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03.11.2020 09:00
Рубрика: Общество

Назван симптом, указывающий на серьезные проблемы с поджелудочной

Текст: Оксана Грибанова

По состоянию глаз врачи могут распознать разного рода проблемы со здоровьем. Ухудшение зрения часто связано, например, с серьезной патологией поджелудочной железы. Так, диабетическая ретинопатия является одним из осложнений на поздней стадии сахарного диабета, предупредил доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

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Специалист объяснил, что диабетическая ретинопатия, как правило, продолжительное время протекает без каких-либо признаков, однако в какой-то момент может проявиться резким ухудшением зрения.

Также на приеме у офтальмолога люди часто узнают о проблемах с щитовидной железой. Насторожить должны отечность век, болезненность за глазным яблоком, передает KP.Ru.

Кроме того, воспаление глаз может сигнализировать о гастрите, изменение сетчатки глаза - о гипертонии. Покраснение, слезотечение, ухудшение остроты зрения порой указывают на ревматоидный артрит.

Наука Общество Здоровье

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