Новак: Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики

Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, выступая на заседании Энергодиалога Россия-ОПЕК.

По его словам, мир стоит на пороге коренных изменений глобального экономического и технологического уклада. Такие тенденции, как цифровизация всех основных процессов, широкое внедрение искусственного интеллекта, роботизация, создание "умных городов" и "умных сетей" меняют мировой энергетический ландшафт, способы производства и потребления энергии.

"Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", - подчеркнул министр. - Снижение мобильности общества, переход населения в "онлайн", остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса. Наблюдаем повторные масштабные локдауны в ряде крупнейших европейских держав".

Глава Минэнерго также допустил возможность расширения формата Россия - ОПЕК, привлечения внешних международных экспертов, а также взаимодействия ОПЕК с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ), первое заседание Энергодиалога с которым состоится 4 ноября.