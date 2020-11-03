Найдена новая причина образования тромбов при COVID-19

Медики из Мичиганского кардиологического центра Франкеля выявили еще одну причину повышенной свертываемости крови, возникающей почти у половины пациентов с COVID-19 и существенно ухудшающей их состояние.

Виновниками этого явления, как показало проведенное исследование, являются аутоиммунные антитела, которые атакуют клетки. Данный процесс и приводит к образованию тромбов в артериях, венах и кровеносных сосудах.

При новой коронавирусной инфекции эти сгустки могут ограничивать кровоснабжение в легких, нарушая кислородный обмен.

По словам соавтора исследования, доктора Йогена Канти, влияние аутоантител на повышенное тромбообразование при COVID-19 стало неожиданным, поскольку прежде такой механизм действия иммунных глобулинов наблюдался лишь при антифосфолипидном синдроме (АФС) - это редкое заболевание, которое может угрожать женщинам в возрасте от 20 до 40 лет.

- У половины обследованных нами пациентов был положительный результат по крайней мере на одно из аутоантител. В их организмах наблюдалась комбинация высоких уровней как опасных антител, так и суперактивированных нейтрофилов, которые являются так называемыми взрывающимися лейкоцитами. В результате запускается усиливающийся цикл воспаления и свертывания крови, которые очень сложно остановить, - сказал ученый.

Исследователь также отметил, что их предположение было проверено на моделях животных.

- Антитела от пациентов с активной инфекцией COVID-19 вызвали поразительную свертываемость крови - одну из худших, которые мы когда-либо видели, - добавил Канти.

В ближайшее время ученые намерены проверить, возможно ли заблокировать аутоантитела у тяжелобольных пациентов, и улучшит ли это их состояние. Одним из способов может служить плазмаферез, который обычно используется при тяжелых аутоиммунных заболеваниях, - у больного забирают кровь, фильтруют ее и заменяют свежей плазмой, не содержащей опасных антител.

Кроме того, по словам исследователей, выявление этого механизма поднимает вопрос о применении плазмы выздоровевших людей в лечении COVID-19, для этого потребуются дополнительные работы, поскольку остается неизвестным, какое время аутоантитела продолжают циркулировать в крови после излечения.