OPPO выпустит смартфон с камерой под экраном

Патент на оригинальный гаджет был опубликован в конце октября.

Как уточняет портал Letsgodigital, смартфон получился очень футуристичным и тонким. Селфи-камера, спрятанная под дисплей, судя по всему, станет трендом будущего года. Эту инновационную технологию уже начали потихоньку внедрять, однако пока качество снимков не столь высокое, как хотелось бы разработчикам.

Модуль основной квадрокамеры нового гаджета будет круглой формы. Три объектива (судя по всему, широкоугольный, макро и телевик) расположены горизонтально; еще один - выше них, а вспышка - ниже. Последние топ-модели смартфонов OPPO имеют как минимум 5-кратный гибридный зум, поэтому, скорее всего, его получит и новинка.

Сейчас компания выпускает только одну модель со схожей круглой камерой - OPPO ACE 2, презентованную в апреле. Не исключено, что новый запатентованный смартфон, который получит поддержку 5G, выйдет на рынок под названием OPPO ACE 3. Других подробностей о гаджете пока нет.