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OPPO выпустит смартфон с камерой под экраном

Текст:   Виктория Чернышева
03.11.2020,  
10:36
Фото: nl.letsgodigital.org Фото: nl.letsgodigital.org
Фото: nl.letsgodigital.org

Патент на оригинальный гаджет был опубликован в конце октября.

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Как уточняет портал Letsgodigital, смартфон получился очень футуристичным и тонким. Селфи-камера, спрятанная под дисплей, судя по всему, станет трендом будущего года. Эту инновационную технологию уже начали потихоньку внедрять, однако пока качество снимков не столь высокое, как хотелось бы разработчикам.

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Модуль основной квадрокамеры нового гаджета будет круглой формы. Три объектива (судя по всему, широкоугольный, макро и телевик) расположены горизонтально; еще один - выше них, а вспышка - ниже. Последние топ-модели смартфонов OPPO имеют как минимум 5-кратный гибридный зум, поэтому, скорее всего, его получит и новинка.

Сейчас компания выпускает только одну модель со схожей круглой камерой - OPPO ACE 2, презентованную в апреле. Не исключено, что новый запатентованный смартфон, который получит поддержку 5G, выйдет на рынок под названием OPPO ACE 3. Других подробностей о гаджете пока нет.

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