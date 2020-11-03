Первые избирательные участки открылись на Восточном побережье США

В рамках проходящих сегодня 59-х по счету выборов президента США на Восточном побережье страны открылись первые избирательные участки.

В 06:00 по местному времени (14:00 мск) в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния к избирательным урнам потянулись первые голосующие американцы. Через час избирательные участки начнут работу в других штатах на востоке страны, а также в столичном округе Колумбия.

К настоящему времени из 224 миллионов зарегистрированных американских избирателей досрочно свое конституционное право реализовали 92 миллиона человек. Это абсолютный рекорд в истории США по раннему голосованию на выборах президента страны.