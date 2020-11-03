Первый канал объявил конкурс на главную женскую роль в фильме "Вызов"

Только вчера было объявлено, что главную роль первом художественном фильме, снятом в космосе, сыграет женщина. А сегодня уже дан старт конкурсу, победительница которого и сыграет в картине.

Как мы писали ранее, кинокартина с рабочим названием "Вызов" - это совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года. Режиссер-постановщик фильма Клим Шипенко ("Холоп", "Салют-7", "Текст"), авторы сценария - Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко.

Уже сегодня на сайте Первого канала размещено творческое задание для желающих принять участие в отборе. Необходимо записать так называемую "самопробу" (снять на видео указанный монолог) и загрузить ее на 1tv.ru/kosmos. По итогам рассмотрения присланных работ - в течение месяца - отобранные кандидаты будут приглашены на очные кастинги. По окончании первого этапа для дальнейшего участия в конкурсе приемная комиссия отберет до 30 финалисток. Девушки должны будут пройти летную комиссию и Школу подготовки космонавтов. Врачебно-экспертная комиссия проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовленности, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса. Успешно выдержавшие летную комиссию кандидаты будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки (в ежедневном режиме). По итогам финальной части конкурса определятся две его победительницы - будущая исполнительница главной роли и ее дублер. Все этапы конкурса будут подробно освещаться в эфире Первого канала. Общие требования к участницам таковы: гражданство России, пол - женский, возраст - 25-45 лет, базовое знание английского языка, рост в положении стоя - 150-180 см, масса тела - 50-75 кг.

Топ-менеджеры - сопродюсеры в день старта конкурса, выступили с заявлениями, посвященными будущей картине.

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала:

"Если начать расспрашивать наших соотечественников моложе 30, то вне зависимости от профессии и пола обнаружится, что большинство из них когда-нибудь хотели, а многие и сейчас хотят отправиться на околоземную орбиту. Я всегда мечтал если не сам побывать в космосе, то помочь кому-нибудь это сделать. И вот однажды раздался звонок Дмитрия Рогозина, и ключ к этой счастливой возможности оказался в положении "на старт". Роскосмос, выполняя свои профессиональные обязанности и реализуя новые космические программы, счел, что может подготовить двух космонавтов-исследователей, один из которых отправится в космос для съемок художественного фильма с рабочим названием "Вызов". У профессиональных актрис, которых мы ищем, прежде всего, и женщин, чьи актерские способности позволяют им составить конкуренцию профессиональным актрисам, появляется возможность осуществить свою самую романтическую мечту и отправиться к звездам. Став при этом большой международной звездой".

Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса":

"В данном проекте для нас важным является не только демонстрация героизма и высокого профессионализма космонавтов и специалистов отрасли, обеспечивающих безопасность пилотируемых полетов в космическом пространстве, но и отработка возможности ускоренной подготовки к такому полету и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в ком может неожиданно возникнуть потребность на борту станции. Это своеобразный космический эксперимент. Отобранной конкурсом и медкомиссией актрисе предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа".

Алексей Троцюк, генеральный продюсер Yellow, Black and White:

"Несмотря на огромный опыт в производстве большого кино, мы впервые столкнулись с задачей такой сложности. В кратчайшие сроки необходимо найти не просто актрису - нам нужен настоящий супергерой. Мы ищем женщину, способную сыграть свою роль на Земле, а затем выдержать сложнейшую подготовку, полететь в космос и там, в состоянии невесомости, также решить сложнейшие съемочные задачи. Именно поэтому мы совместно с Первым каналом и госкорпорацией "Роскосмос" объявляем всероссийский кастинг. Если чувствуете в себе силы и талант и готовы принять вызов - это ваш шанс стать первой!"