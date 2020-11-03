По делу о теракте в Вене задержали 14 человек

В связи с террористическим нападением в Вене в столице и земле Нижняя Австрия было проведено 18 обысков домов, 14 человек из окружения террориста задержаны. Все они допрошены в полиции, сообщил министр внутренних дел Карл Нехаммер.

В результате нападения погибли пять прохожих, полиция устранила преступникаl.

Всего через девять минут после сигнала тревоги убийца был застрелен полицией. Во время перестрелки семеро сотрудников полиции применили служебное оружие. По словам президента Венской полиции Герхарда Пюрстля, нападавший был "нейтрализован" в 20:09 сотрудниками Венской группы по чрезвычайным операциям (WEGA).

Личность террориста уже установлена. Речь идет о двадцатилетнем жителе Вены с северо-македонскими корнями, который в апреле 2019 года был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за попытку выехать в Сирию и присоединиться к террористической организации.