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03.11.2020 01:27
Рубрика: Спорт

Сыграют, как взрослые

Руководители национальной команды рассказали, почему не боятся посылать на Кубок Карьяла молодежь
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 248(8302)
2 ноября перед вылетом в Хельсинки, где пройдет первый этап Евротура, Кубок Карьяла, сборная России по хоккею провела день открытых дверей.
Ярослав Аскаров (справа) из питерского СКА - одна из главных звезд в нынешнем составе сборной. Фото: РИА Новости Ярослав Аскаров (справа) из питерского СКА - одна из главных звезд в нынешнем составе сборной. Фото: РИА Новости
Ярослав Аскаров (справа) из питерского СКА - одна из главных звезд в нынешнем составе сборной. Фото: РИА Новости

В соответствии с духом времени он прошел в онлайн-формате. Что не помешало его участникам, президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку, главе штаба национальной команды Роману Ротенбергу, а также исполняющему обязанности главного тренера Игорю Ларионову больше часа максимально открыто отвечать на вопросы журналистов.

Фото: РИА Новости
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Как известно, на Кубке Карьяла сборная фактически сыграет молодежным составом. Что вызвало неоднозначную реакцию как в оргкомитете турнира, так и в странах команд-участниц. Мол, на соревнования такого уровня должны приезжать только лучшие.

- В настоящий момент по объективным причинам мы не смогли вызвать наших основных кандидатов, - Роману Ротенбергу сразу пришлось отвечать на злободневный вопрос. - Но вызваны игроки, которые постоянно играют в КХЛ, играют с мужиками. Они лидеры своих клубов, и их знает весь мир. Это лучшие из тех, кого мы могли пригласить на сегодняшний день. Если 18-летний обыгрывает 30-летнего, то мы выбираем по спортивному принципу.

С главой штаба сборной не поспоришь. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Из-за вспышек коронавируса в клубах, игровое время получили молодые парни. И, как выразился, Ларионов, ребята "взяли свой шанс". Некоторые из них, кстати, тоже присутствовали на пресс-конференции.

- Не читал комментарии про то, какой сборной мы едем на Кубок Карьяла - молодежной или нет, - заявил Василий Подколзин, который в Хельсинки будет капитанить. - Мы собрали сильную команду. Знаем друг друга, верим друга в друга. Мотивации у нас полно, есть, что доказывать. Причем и себе, и тренерскому штабу, так что, повторюсь, мотивации у нас достаточно.

Наверное, это был самый развернутый ответ с той лавки, где сидели молодые хоккеисты. Все они как один выглядели серьезными, даже немножко зажатыми. И так часто повторяли слово "ответственность", что стало боязно, а не задавит ли она молодежь?

- Это задача тренерского штаба, чтобы ребята не переживали за то, что их ждет, - успокоил присутствовавших Игорь Ларионов. - Мы до них донесем, что мы в них верим. Вижу, что ребята готовы себя проявить. Хотим, чтобы они не чувствовали боязни. Вот когда человек садится за рояль, он же не работает, а играет. В хоккее то же самое. Это игра. Знаете, у нас была история на сборе в Сочи. Там Родион Амиров и Шакир Мухамадуллин попытались эмигрировать в Турцию. На доске вышли в открытое море, и ветер их унес. Пришлось вызывать береговую охрану. В наказание провинившиеся покупали всем остальным мороженое.

Кстати, опыт сочинского сбора нашей сборной еще пригодится. Ведь условия в Хельсинки будут похожими. Команды будут безвылазно жить в своих отелях, выезжая только на игры. То есть режим будет похож на "пузыри", в которых недавно игрался плей-офф Национальной хоккейной лиги.

- Для ребят это будет небольшой тест, - отметил Ларионов. - Насколько мы можем быть в фокусе, насколько способны сплотиться. В Сочи было приятно видеть, как ребята быстро находят общий язык на льду и вне льда. Нас ждет хороший экзамен, хорошая репетиция. Кто знает, на предстоящем молодежном чемпионате мира, возможно, будут похожие условия.

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Что же касается задач на Кубок Карьяла, они перед российскими парнями ставятся максимальные.

- Все ребята готовы принять этот вызов, - заверил и.о. главного тренера сборной. - Мы едем показать свой хоккей. Атакующий, агрессивный, силовой, быстрый с элементами импровизации нашего российского характера. Едем атаковать, а не обороняться.

Напомним, первый матч сборная России проведет 5 ноября против хозяев льда, финнов. 7-го числа наши встретятся со шведами, а 8-го сыграют с чехами.

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