2 ноября перед вылетом в Хельсинки, где пройдет первый этап Евротура, Кубок Карьяла, сборная России по хоккею провела день открытых дверей.

В соответствии с духом времени он прошел в онлайн-формате. Что не помешало его участникам, президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку, главе штаба национальной команды Роману Ротенбергу, а также исполняющему обязанности главного тренера Игорю Ларионову больше часа максимально открыто отвечать на вопросы журналистов.

Как известно, на Кубке Карьяла сборная фактически сыграет молодежным составом. Что вызвало неоднозначную реакцию как в оргкомитете турнира, так и в странах команд-участниц. Мол, на соревнования такого уровня должны приезжать только лучшие.

- В настоящий момент по объективным причинам мы не смогли вызвать наших основных кандидатов, - Роману Ротенбергу сразу пришлось отвечать на злободневный вопрос. - Но вызваны игроки, которые постоянно играют в КХЛ, играют с мужиками. Они лидеры своих клубов, и их знает весь мир. Это лучшие из тех, кого мы могли пригласить на сегодняшний день. Если 18-летний обыгрывает 30-летнего, то мы выбираем по спортивному принципу.

С главой штаба сборной не поспоришь. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Из-за вспышек коронавируса в клубах, игровое время получили молодые парни. И, как выразился, Ларионов, ребята "взяли свой шанс". Некоторые из них, кстати, тоже присутствовали на пресс-конференции.

- Не читал комментарии про то, какой сборной мы едем на Кубок Карьяла - молодежной или нет, - заявил Василий Подколзин, который в Хельсинки будет капитанить. - Мы собрали сильную команду. Знаем друг друга, верим друга в друга. Мотивации у нас полно, есть, что доказывать. Причем и себе, и тренерскому штабу, так что, повторюсь, мотивации у нас достаточно.

Наверное, это был самый развернутый ответ с той лавки, где сидели молодые хоккеисты. Все они как один выглядели серьезными, даже немножко зажатыми. И так часто повторяли слово "ответственность", что стало боязно, а не задавит ли она молодежь?

- Это задача тренерского штаба, чтобы ребята не переживали за то, что их ждет, - успокоил присутствовавших Игорь Ларионов. - Мы до них донесем, что мы в них верим. Вижу, что ребята готовы себя проявить. Хотим, чтобы они не чувствовали боязни. Вот когда человек садится за рояль, он же не работает, а играет. В хоккее то же самое. Это игра. Знаете, у нас была история на сборе в Сочи. Там Родион Амиров и Шакир Мухамадуллин попытались эмигрировать в Турцию. На доске вышли в открытое море, и ветер их унес. Пришлось вызывать береговую охрану. В наказание провинившиеся покупали всем остальным мороженое.

Кстати, опыт сочинского сбора нашей сборной еще пригодится. Ведь условия в Хельсинки будут похожими. Команды будут безвылазно жить в своих отелях, выезжая только на игры. То есть режим будет похож на "пузыри", в которых недавно игрался плей-офф Национальной хоккейной лиги.

- Для ребят это будет небольшой тест, - отметил Ларионов. - Насколько мы можем быть в фокусе, насколько способны сплотиться. В Сочи было приятно видеть, как ребята быстро находят общий язык на льду и вне льда. Нас ждет хороший экзамен, хорошая репетиция. Кто знает, на предстоящем молодежном чемпионате мира, возможно, будут похожие условия.

Что же касается задач на Кубок Карьяла, они перед российскими парнями ставятся максимальные.

- Все ребята готовы принять этот вызов, - заверил и.о. главного тренера сборной. - Мы едем показать свой хоккей. Атакующий, агрессивный, силовой, быстрый с элементами импровизации нашего российского характера. Едем атаковать, а не обороняться.

Напомним, первый матч сборная России проведет 5 ноября против хозяев льда, финнов. 7-го числа наши встретятся со шведами, а 8-го сыграют с чехами.