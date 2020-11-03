Полиция продолжает поиски причастных к стрельбе в центре Вены

Как передает газета Kurier, в понедельник вечером в центре Вены прогремело не менее 50 выстрелов и один взрыв. Предположительно, один из злоумышленников подорвал себя. По данным местных СМИ, в результате погибли семь человек, однако официально эта информация пока не была подтверждена. Известно лишь, что в больницу поступили трое раненых.

Что именно было целью нападавших - синагога или иное здание - пока также остается неизвестным. Глава МВД Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом. "Мы подверглись явной террористической атаке. Первым местом нападения была улица Сейтенштеттенгасе. Нападение продолжается, в Вене проводится крупная операция спецназа", - заявил министр.

Полиция призывает граждан не появляться в общественных местах.

Посольство РФ выясняет, не было ли россиян среди пострадавших во время инцидента.