Половина россиян готова проходить собеседование онлайн

Проходить собеседование в режиме онлайн при устройстве на работу считают комфортным для себя 47% пользователей портала "Работа в России", принявших участие в опросе на эту тему. Еще 33% ответили, что для них не играет роли, будет ли собеседование очным или по видеосвязи, сообщает пресс-служба Роструда.

Для 20% респондентов видеособеседование не слишком удобно: в домашней обстановке им сложно настроиться на деловой лад, нет проходящего тихого места с приличным задним фоном, куда не проникнут ни дети, ни домашние животные, возможны проблемы со связью.

При всем при том, 45% соискателей предпочтут личную встречу с будущим начальником. Хотя 26% ответили, что при возможности выбора хотели бы провести встречу виртуально.

Среди главных достоинств онлайн формата собеседований называют экономию времени на дорогу, возможность за ограниченное время принять участие в нескольких встречах.

В прекрасном мире будущего, по мнению пользователей портала "Работа в России", онлайн-собеседование сможет заменить первую встречу с работодателем. Так ответили 43% респондентов. Еще 30% уверены, что большинство собеседований снова будет проходить при личной встрече. Полный уход кадрового дела в онлайн предрекли 27% опрошенных.