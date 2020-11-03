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03.11.2020 13:50
Рубрика: Общество

Исследование: какие породы собак обитали на Земле 11 тысяч лет назад

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как минимум 5 разных пород собак обитали на Земле около 11000 лет назад. Таков вывод ученых, которые изучили 27 сохранившихся древних останков собак. В Science сообщаются результаты работы международной команды исследователей из 21 страны, в том числе и из России.

Фото: iStock
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В работе команды под руководством палеогенетика Андерса Бергстрёма из лондонского института Френсиса Крика представлено новое понимание общей истории собак и людей: уже 11 000 лет назад существовали по крайней мере пять разных пород собак, каждая из которых имела свои генетические особенности. Затем произошло смешение, и появились новые породы.

Обобщив генетический материал 27 скелетов древних собак, собранных "из музеев и других коллекций по всему миру", исследователи определили, что самые старые экземпляры происходят из того времени, когда люди были охотниками и собирателями и не приручили никаких других животных, кроме собак.

Считается, что домашними собаки стали около 15000 назад: об одомашнивании археологи судят по захоронениям, а первые собачьи могилы датируются возрастом 19 -15 тысяч лет до н.э.

Секвенирование геномов древних и современных собак показало: собаки, вероятно, когда-то произошли из ныне вымершей популяции волков, причем скрещивания с волками происходили несколько раз. В геномах современных волков из разных регионов мира можно обнаружить генетические следы собак из тех же регионов. Видимо, обмен шел только в одном направлении: ни в одной из исследованных пород собак не были обнаружены соответствующие следы волчьих генов.

Фото: iStock
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"Некоторые из различий, которые вы видите сегодня у собак, возникли в Ледниковом периоде. К концу этого периода собаки уже были обычным явлением во всем мире", - считает коллега Бергстрёма Понтус Скоглунд.

Используя образцы костей разных эпох, исследователи смогли проследить, как генетический состав ранних собак смешивался и распространялся. Например, первые европейские собаки произошли от двух очень разных популяций собак с Ближнего Востока и из Сибири. Однако за тысячелетия разнообразие уменьшилось.

"Если мы оглянемся на четыре или пять тысяч лет назад, то увидим, что в Европе были разные породы собак", - говорит Бергстрём. И это объяснимо, говорит палеогенетик: у собаки "очень давние отношения с людьми". Когда, например, первые фермеры эпохи неолита прибыли в Европу из Анатолии, они, очевидно, привезли с собой своих собак. "Мы видим четкую связь между перемещением людей и появлением новой породы собак", - говорит Линдерхольм, соавтор работы.

Интересная деталь: все европейские собаки, говорится в статье, "более близки к американским и сибирским собакам".

Однако есть и другие случаи, когда распространение собак по Европе не связано с деятельностью людей. Например, так появились в Европе собаки из южной Швеции - они сами освоили новый ареал. И наоборот, далеко не все народы привозили с собой собак в новые регионы.

Общество Наука

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