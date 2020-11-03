Предложен способ обнаружить таинственную "Планету 9"

Астрономы Йельского университета Малена Райс и Грегори Лафлин представили новый метод обнаружения тусклых орбитальных следов в самых темных частях космоса, который, возможно, поможет найти неуловимую пока девятую планету Солнечной системы.

Исследование одобрено к публикации в журнале The Planetary Science Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Так называемая "Девятая планета" - это гипотетический объект, которой может вращаться вокруг Солнца на большом удалении от него.

Пока его возможное существование предсказано только теоретически, а попытки найти этот объект на практике успехом не увенчались. Однако астрономы разработали новый метод обнаружения тусклых космических объектов, который повышает шансы на поиски неуловимой планеты.

Он основан на алгоритме, который собирает данные о рассеянном свете из тысяч изображений космический телескопов и определяет по ним потенциальные орбиты ранее неизвестных науке объектов.

В последние годы астрономы, исследовавшие орбиты небольших ледяных объектов в поясе Койпера, установили, что расположение этих объектов и их траектории могут указывать на влияние невидимого объекта.

По словам Райс, поиск "Девятой планеты" может быть сведен к обнаружению самых слабых орбитальных следов в "невероятно темном углу космоса". Она может быть такой тусклой, что ее не обнаружит ни один современный телескоп.

Для обнаружения тусклых объектов и был создан метод, который разработчики назвали "смещение и суммирование". На первом этапе исследователи "смещают" снимки космических телескопов вдоль заранее определенных предполагаемых орбит. На втором этапе сотни снимков "суммируются", благодаря чему в одно изображение сводятся все обнаруженные алгоритмом тусклые световые следы. Авторы работы говорят, что время от времени слабый свет показывает путь движущегося объекта, такого как астероид или планета.

Кстати, они признают, что в прошлом подобный метод использовался для открытия новых спутников в Солнечной системе. Но теперь он впервые был использован в больших масштабах для поиска объектов в обширном пространстве.

Изученные астрономами изображения были получены со спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite - космического телескопа, который предназначен в основном для поиска планет за пределами нашей Солнечной системы. Но главной задачей поначалу было простое тестирование метода.

Его провели на трех известных ученым транснептуновых объектах. Метод позволил обнаружить их слабые световые сигналы. Затем исследователи провели "слепой поиск" в двух секторах внешней части Солнечной системы, в надежде найти "Девятую планету" или любые ранее неизвестные объекты пояса Койпера. В результате им удалось обнаружить 17 потенциальных объектов.

"Если хотя бы один из этих объектов-кандидатов окажется реально существующим, то это поможет нам понять динамику внешней части Солнечной системы и вероятные свойства "Девятой планеты", - считает Райс.

В настоящее время астрономы проверяют полученные о 17 объектах данные, чтобы идентифицировать их. Исследователи также отмечают, что подавляющее большинство света, наблюдаемого от планет в Солнечной системе, является отраженным светом. Но "Девятая планета", если она существует, вероятно, будет расположена в 12-23 раза дальше от Солнца, чем Плутон, причем в области космоса, которая практически не исследована.

Если бы она существовала, говорят ученые, то она имела бы массу в 5-10 раз больше земной и была бы расположена в сотни раз дальше от Солнца, чем Земля.