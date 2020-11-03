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03.11.2020 19:18
Рубрика: В мире

Президент Болгарии призвал отложить переговоры о вступлении Македонии в ЕС

Текст: Александр Гацак (София)

Президент Болгарии Румен Радев выступил за перенос на более поздний срок начала официальных переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. Глава республики настаивает на предварительном заключении между Софией и Скопье юридически обязывающего соглашения об историческом прошлом двух стран.

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"Нам нужны чёткие гарантии того, что наше единство как болгарской нации и наше культурное наследие никогда не будут поставлены под вопрос из-за внешних факторов", - заявил Радев в обращении к журналистам. Он также подчеркнул, что сохраняющиеся противоречия с Северной Македонией затрагивают устои национальной идентичности и суверенитет Болгарии.

Ранее с подобной позицией выступали министр обороны Болгарии, а также глава МИД республики.

Напомним, что разногласия двух государств связаны с отсутствием консенсуса в отношении происхождения этноса народа Северной Македонии. В данном вопросе София категорична в наличии у него болгарских истоков.

Согласно результатам социологического исследования Alpha Research, лишь 10 процентов болгар считают, что София должна поддержать вступление Северной Македонии в Евросоюз.

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