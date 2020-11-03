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03.11.2020 07:02
Рубрика: В мире

При пожаре на станции СПГ на юге Китая погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, трое получили тяжелые травмы, еще один числится пропавшим без вести в результате пожара на станции сжиженного природного газа компании PipeChina. ЧП произошло в городе Бэйхай.

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"Возгорание было оперативно взято под контроль, а всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются", - пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Экспертам предстоит выяснить причину возгорания. Ведется расследование.

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