При пожаре на станции СПГ на юге Китая погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, трое получили тяжелые травмы, еще один числится пропавшим без вести в результате пожара на станции сжиженного природного газа компании PipeChina. ЧП произошло в городе Бэйхай.

"Возгорание было оперативно взято под контроль, а всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Поисково-спасательные работы на месте инцидента продолжаются", - пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Экспертам предстоит выяснить причину возгорания. Ведется расследование.