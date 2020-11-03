При Шойгу не выявлено фактов нецелевого использования бюджета Минобороны

Госорганы финансового контроля не выявили ни одного факта нецелевого использования бюджета министерства обороны России в период с 2013 года. Об этом на селекторном совещании во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Стоит напомнить, что Сергей Шойгу был назначен главой военного ведомства 6 ноября 2012 года.

"Подчеркну, начиная с 2013 года, по итогам контрольных мероприятий государственных органов финансового контроля, в том числе Счетной палаты РФ, в министерстве обороны РФ не выявлено ни одного факта нецелевого использования бюджетных средств. В этом финансовом году исполнение расходов Минобороны идет достаточно равномерно", - сказал глава военного ведомства.

Темпы кассового исполнения федерального бюджета, по словам Сергея Шойгу, в текущем году выше по сравнению с прошлым годом. "Сделано все необходимое для своевременного исполнения принятых обязательств, что должно способствовать безусловному выполнению гособоронзаказа", - отметил глава Минобороны России.

"В условиях оптимизации федерального бюджета и ограничений по отдельным направлениям расходования ассигнований министерство обороны обеспечивает устойчивую работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это позволяет им своевременно выплачивать зарплату персоналу организаций, производить налоговые и иные отчисления в бюджеты всех уровней. При этом мы уделяем пристальное внимание эффективности и результативности бюджетных расходов", - заключил Сергей Шойгу.