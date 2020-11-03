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03.11.2020 21:55
Рубрика: Экономика

Произведены первые две пострегистрационные серии вакцины Центра "Вектор"

Текст: Ирина Невинная
Произведены и проходят контроль первые две серии вакцины Центра "Вектор" от COVID-19, которые будут направлены для проведения пострегистрационных испытаний. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Первые две пострегистрационные серии вакцины "ЭпиВакКорона" произведены. В настоящее время проводится контроль в отделе биологического и технического контроля Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID

При этом точная дата начала пострегистрационных исследований еще не определена, для участия в них продолжается набор добровольцев. Тестировать вакцину будут и у взрослых, и у подростков, как только "Вектор" получит соответствующее разрешение Минздрава РФ. Планируется привлечь 100-150 добровольцев в Новосибирской области.

Ранее гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов сообщал, что пострегистрационные клинические исследования вакцины будут проведены с участием 40 тысяч испытателей, в том числе, среди добровольцев будут люди пожилого возраста и дети. Как поясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцину "ЭпиВакКорона", разработанную ГНЦ "Вектор", будут рекомендовать для людей старшего возраста, а также имеющих хронические заболевания ввиду ее гипоаллергенности.

В Роспотребнадзоре также планируют направить часть "векторовской" вакцины от коронавируса в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний. "Планируется часть вакцины параллельно с пострегистрационными исследованиями направить для применения в гражданском обороте", - уточнили в ведомстве.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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