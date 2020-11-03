Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Сегодня президент Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".

Мероприятие прошло в пассажирском порту "Морской фасад".

Самый большой и мощный неатомный ледокол предназначен для проводки судов в Финском заливе, может работать в Арктике и Антарктике, обеспечивать мореплавание по трассе Северного морского пути.

В церемонии также приняли участие глава Минтранса Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев и сын бывшего премьер-министра Виталий Черномырдин.

Судно было построено на "Балтийском заводе" по заказу "Росморпорта".