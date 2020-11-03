16 молодых калужан получили паспорта граждан России

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова поздравили виновников торжества.

"Сегодня в вашей жизни важное событие, вы получили главный документ гражданина Российской Федерации - паспорт, - обратился к юным калужанам Юрий Моисеев. - Для вас начинается новая, взрослая жизнь. Уверен, что вы будете достойными гражданами России, ведь теперь вам необходимо ответственно относиться к своим поступкам и решениям, успешно завершить своё образование и получить профессию, выбрать свой жизненный путь. Надеюсь, что вы станете достойно трудиться на благо России и всегда будете патриотами родного города".

Глава городского самоуправления поздравил ребят и пожелал им здоровья и успехов.

Для молодых калужан была организована викторина по вопросам истории российского паспорта и основам государственного строя.