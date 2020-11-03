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03.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

Более 400 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах столицы

Текст: Любовь Проценко
В Москве более 400 тысяч человек сделали прививку от гриппа в мобильных пунктах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

- Мобильные пункты вакцинации против гриппа работали в столице с 1 сентября по 31 октября. За два месяца в них сделали прививку более 400 тысяч человек - это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Возрастающая популярность мобильной вакцинации, с одной стороны, говорит о том, что москвичи оценили удобство пунктов. Прививку в них можно было сделать всего за 15 минут, например, по пути на работу. В то же время цифры говорят о том, что все больше горожан осознают важность вакцинации, особенно актуальной в нынешней эпидобстановке. Окончание мобильной вакцинации не означает завершение прививочной кампании в городе. По-прежнему прививку можно сделать в поликлиниках города и двух центрах госуслуг, - рассказала Анастасия Ракова.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Напомним, в столице было открыто около 50 пунктов мобильной вакцинации от гриппа. Они располагались у станций метро, московского центрального кольца, железнодорожных станций, возле торговых центров. Вакцинацию здесь прошли 390 тысяч человек. Также прививку можно было сделать в некоторых центрах госуслуг "Мои документы". Более 10 тысяч человек воспользовались этой возможностью.

Более 1900 волонтеров столицы у мобильных пунктов в течение двух месяцев помогали медикам рассказывать о важности профилактики гриппа. В сумме добровольные помощники отработали более 30 тысяч часов. Набор, обучение и координацию добровольных помощников проводил центр занятости "Моя карьера". Формирование волонтерского корпуса проходило в режиме онлайн: добровольцы от 18 до 50 лет регистрировались на портале "Я дома". Большинство волонтерского корпуса составили студенты медицинских колледжей и вузов Москвы. Все волонтеры прошли дистанционное обучение, по итогам которого сдали небольшой тест на знания особенностей вакцинации. После этого помощников распределили по округам Москвы и познакомили с тимлидерами проекта. На каждом мобильном пункте дежурило от трех человек.

Сделать прививку по-прежнему можно в городских поликлиниках, а также в центрах госуслуг районов Марьино и Арбат.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Эффект от прививки проявляется через 10-15 дней и длится около года. Врачи предупреждают: защитить организм лучше заблаговременно, перед началом эпидсезона.

Вакцины против гриппа являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Полную информацию о программе по вакцинации от гриппа в Москве можно получить здесь.

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