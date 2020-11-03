Цены на подсолнечник, растительное масло и свекловичный сахар в России пошли в активный рост. Сырья в этом году меньше, планов на экспорт - больше.

Как мы уже писали, из-за летней засухи на юге и в Черноземье серьезно пострадали посевы подсолнечника, сахарной свеклы и других технических культур. Так, сбор подсолнечника в Воронежской области обещает быть почти вполовину меньше прошлогоднего - около 0,7 миллиона. 2019-й не показателен: он был очень благоприятным для масличных. Но нынешний урожай семечки на 30-40 процентов ниже и среднемноголетних значений.

Убирать подсолнечник начали в октябре. Однако тревожные ожидания подогревали рынок с лета.

- Подсолнечное масло с августа подорожало почти на 40 процентов. Это связано с тем, что неурожай ожидается не только в РФ, но и на Украине и в Канаде. После публикаций таких данных подсолнечное масло на бирже выросло в цене за три дня на 135 долларов, что соответственно и привело к росту цен на нашем внутреннем рынке, - пояснила президент инвестиционно-финансовой компании "Солид", которая поддерживает экспорт масла в Китай, Анна Семернина.

По ее словам, пугаться дефицита семечки в России не стоит. В 2019-м и 2018-м урожай подсолнечника был нетипично высоким (около 15 и 13,5 миллиона тонн), а до того он так и колебался в диапазоне 10-12 миллионов тонн.

- И всем россиянам масла тогда хватало, - успокоила Семернина. - Внутреннее потребление масла у нас находится на уровне 2,3-2,5 миллиона тонн, что эквивалентно 5,5-6 миллионам тонн подсолнечника.

По РФ урожай маслосемян составит 12,2 миллиона тонн, то есть будет на 20 процентов меньше прошлогоднего, полагают в отраслевом аналитическом агентстве "Совэкон". В сентябре его прогноз был более пессимистичным.

Казалось бы, раз сбор семян идет несколько успешнее, чем ожидалось, на рынке мог бы наметиться сезонный спад цен на сырье. Был период, когда котировки действительно снижались. - Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении, - отметил директор "Совэкона" Андрей Сизов-младший. Но вскоре многие начали активно поднимать цены.

В начале осени в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях маслозаводы готовы были закупать семечку по 23 тысячи рублей за тонну, аграрии же ждали цены не ниже 25 тысяч. С середины октября средние цены на подсолнечник преодолели отметку в 30 тысяч (без НДС). Сырое подсолнечное масло резко подорожало, в двадцатых числах октября средние котировки в европейской части России достигли рекордного уровня в 75 тысяч рублей за тонну (с НДС).

- Основной фактор - скачок экспортных цен на фоне активного роста мирового масличного комплекса, - пояснил Сизов. - В целом мы ожидаем сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла.

По прогнозам, урожай маслосемян составит 12,2 миллиона тонн, то есть будет меньше прошлогоднего

Сегодня некоторые переработчики продают масло и по 92 тысячи рублей за тонну с НДС, рассказал гендиректор компаний "Антарес" и "Антарес-Карго" (ведут поставки в Узбекистан, Иран, Туркменистан и Таджикистан) Олег Иванков:

- При этом многие заводы установили негласные ограничения: не более 200-400 тонн продукции в месяц "в одни руки". У нас контрактные обязательства на поставки рафинированного масла в среднем на 2-2,5 тысячи тонн в месяц. Даже 400 тонн, отпускаемые заводом, здесь как капля в море... Чтобы не зависеть от ограничений, мы работаем с фермерами-давальцами. Они же не спешат сдавать семечку на заводы, рассчитывая, что рыночная цена еще вырастет. Судя по прогнозам, так и произойдет. Приходится лавировать между КФХ и заводами. Хозяйства в первую очередь смотрят на стабильность: можем ли мы предложить им регулярный спрос. А заводам для загрузки необходимо сырье, в том числе и фермерское.

Большая проблема для переработчиков - продажа маслосемян за рубеж. Там цены выше, чем могут предложить в России. Поэтому Масложировой союз лоббирует различные ограничения на вывоз сырья. До 30 июня действовал полный запрет, до 1 сентября - разрешительный порядок, затем минсельхоз поддержал идею о трехкратном росте экспортной пошлины. Государству выгодно стимулировать производство конечного продукта в РФ, подчеркнул Иванков:

- Во-первых, это поддержка рабочих мест, во-вторых, при продаже масла внутри РФ идет уплата НДС в бюджет, в-третьих - после введения запрета на вывоз семечки цена на экспортное масло значительно выросла. Такой шаг был обусловлен и элементарной конкуренцией. Около 90 процентов экспорта семечки из РФ приходилось на Турцию, а потом турецкие производители масла продавали свой товар практически по всему ближневосточному региону и были вне конкуренции.

Подсолнечное масло уже сделалось одним из новых драйверов российского агроэкспорта и обещает им оставаться.

Похожая ситуация - с белым сахаром. В этом году сладкий корень не уродился: сказались жара и засуха, а посевные площади были меньше, чем в 2019-м. Причем такая ситуация сложилась не только в России. К примеру, в Узбекистане сельхозугодья серьезно пострадали из-за майских наводнений. Государство израсходовало запасы сахара, растительного масла и других продуктов и теперь активно их пополняет.

- Поэтому вырос и объем поставок из РФ в данном направлении. Экспорт сахара и подсолнечного масла в среднеазиатские страны всегда был на высоком уровне, но в 2020-м спрос на порядок превышает предложение. Отсюда и подорожание. Заводы-производители решили привести цены на сахар к рыночному соответствию. В предыдущие два года их занижали из-за большого урожая свеклы, чтобы не допустить накопления сахара на складах, - добавил Олег Иванков. - Если в конце августа мы продавали на экспорт сахар марки ТС2 по 29 тысяч рублей за тонну (с нулевым НДС), то сейчас цена достигла 40 тысяч, и до конца года рост продолжится. Вдобавок сахар отпускается только по стопроцентной предоплате с отсрочкой отгрузки от трех до семи дней, что вызывает недовольство и недоверие зарубежных клиентов.

Свою лепту внесли посредники, которых в цепочке на одной сделке может быть до трех. Каждый добавляет к цене за тонну 500-1000 рублей. К слову, в этом году на рынке сахара активизировались мошенники. Они предлагают выгодные условия и низкие цены, а получив от клиента предоплату, исчезают.

Комментарий

Татьяна Козлова, старший руководитель проектов по направлению "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG:

- Экспорт продуктов переработки подсолнечника и сахарной свеклы в 2020 году будет уменьшаться в связи со снижением урожайности.

Подсолнечника будет собрано около 13-13,2 миллиона тонн, что ниже уровня 2019 года (на 12,5 процента), но выше чем в 2018-м (на 3,5). Минсельхоз не ожидает дефицита, но масложировая промышленность заявляет, что внутреннее потребление составляет порядка 14 миллионов тонн и в случае экспорта маслосемян заводы будут загружены не полностью.

Если переработчики предлагают цену ниже рыночной, то аграрии и нацелены скорее на вывоз сырья, чем на его продажу в России. При росте цен на российский подсолнечник на мировых рынках ожидалось, что за рубеж может уйти до 20 процентов от урожая, что невыгодно российским маслозаводам. Если лобби Масложирового союза победит, то возможно увеличение экспортной пошлины на семечку с 6,5 до 20 процентов в 2021 году. И пока пошлина и ограничения на вывоз сырья не введены, производители будут стремиться экспортировать урожай.

В конце лета на фоне ожиданий по снижению урожайности подсолнечника в мире у нас произошло подорожание масла. Пока цены растут. Сдерживают процесс укрепление рубля и постепенное удешевление пальмового и соевого масел. Скорее всего, это приведет к снижению цен на подсолнечное масло в России.

Что до сахарной свеклы, то сокращение посевных площадей и урожайности этой культуры уже привели к подорожанию сахара. Однако в России рекордные запасы этого товара в связи с перепроизводством прошлых сезонов - более одного миллиона тонн. Так что дальнейшего подорожания не ожидается. Скорее идет возврат к рыночному балансу.