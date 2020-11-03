Директор завышала зарплату сотрудникам и переводила средства на свой счет

Повышение зарплаты вовсе не сказывалось на доходах остальных работников. Разница уходила в карман 34-летней жительницы столицы, финансового директора одной из компаний.

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве сообщили, что женщина имела доступ к расчетному счету фирмы и таким способом похитила деньги, принадлежащие компании-работодателю, на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

Аферу вскрыли оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. А следственной частью ГСУ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили еще одного соучастника, в отношении которого избрана аналогичная мера пресечения. Общая сумма материального ущерба, причиненного компании, превысила 76 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.