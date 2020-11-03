Еще 3647 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 3647 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3647 пациентов. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 321 679 человек", - сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этого подходят люди в возрасте от 18 до 55 лет, перенесшие COVID-19 и не имеющие хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Линия работает ежедневно с 9.00 до 19.00.