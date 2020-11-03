Новости

Началось затопление горящей шахты под Ухтой 16:25
Петербургские ученые открыли новый минерал на Камчатке 16:17
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы 16:16
В Вене скончался юноша, получивший ранения во время теракта 16:06
В Московском зоопарке родился детеныш альпаки Витамин 16:06
В Санкт-Петербурге будут тестировать белорусский электробус 16:00
Роскомнадзор обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить переписку пользователей 15:57
Свердловских школьников отправят после каникул на дистанционное обучение 15:39
Мишустин освободил от НДФЛ премии "Большая перемена" 15:33
Том Харди сыграет в фильме про войну во Вьетнаме 15:30
В Коми признали погибшими горняков, пропавших после ЧП в шахте 15:12
В Париже задержали мужчину с мачете 15:07
Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 15:06
В Сочи нашли телефон пропавшего основателя Skillbox 15:05
Югорчан попросили не собираться больше 10 человек на праздники 15:00
В Латвии не будут привлекать к ответственности граждан без масок 14:54
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире 14:46
Москву украсили в честь Дня народного единства 14:37
В Госдуму внесен проект о налоговом вычете для медиков 14:37
Матвиенко: Свобода слова не должна задевать религиозные чувства 14:33
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси 14:00
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
Новак: Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 16:16
Рубрика: Экономика

Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы

Текст: Ирина Огилько

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Москву украсили в честь Дня народного единства

"В преддверии праздника все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы", - отметил Петр Бирюков. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тыс. бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

"Подготовлено 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива", - отметил заммэра.

В регионах Экономика ЖКХ Общество Ежедневник Праздники Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Дня народного единства

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
Совфед одобрил закон о правительстве
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения