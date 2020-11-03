Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В преддверии праздника все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы", - отметил Петр Бирюков. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тыс. бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

"Подготовлено 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, три аварийных источника теплоснабжения, сформированы запасы резервного топлива", - отметил заммэра.