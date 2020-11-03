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03.11.2020 13:27
Рубрика: Происшествия

Ярославский парикмахер заплатит 130 тысяч рублей за испорченные волосы

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Суд в Ярославле обязал парикмахера выплатить 130 тысяч рублей за испорченные волосы.

По информации официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, год назад жительница Ярославля за две тысячи рублей сделала в салоне красоты в Дзержинском районе города кератиновое выпрямление волос. Однако через несколько дней женщина заметила, что волосы стали ломкими и путались при расчесывании. Врач-трихолог назначил лечение, обошедшееся клиентке парикмахера в 98 тысяч рублей.

Фото: istock
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Вернуть деньги за услугу и возместить расходы на лечение в салоне красоты не пожелали. Районный суд тоже в иске отказал, мотивируя тем, что парикмахер в трудовых отношениях с салоном не состояла, а лишь арендовала там рабочее место, и факт оказания услуги ненадлежащего качества не подтвержден. Однако судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда пришла к другому выводу.

- Несмотря на то, что мастер в трудовых отношениях с владельцем салона красоты не состояла, сама в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована не была, арендовала рабочее место в салоне, судебная коллегия пришла к выводу, что услугу по кератиновому выпрямлению волос парикмахер оказывала на постоянной основе. То есть на отношения сторон распространяются положения закона о защите прав потребителей, и истица имеет право на компенсацию морального вреда и взыскание в ее пользу штрафа за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке, - пояснила Ольга Козлова.

Судьи посчитали факт повреждения волос доказанным и документально подтвержденным и взыскали с парикмахера за некачественно выполненное кератиновое выпрямление волос стоимость услуги в размере двух тысяч рублей, компенсацию морального вреда - три тысячи, расходы на лечение 84,8 тыс. и штраф в 44,9 тысячи рублей.

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