Инвалиды в Подмосковье вместо средств реабилитации будут получать деньги

Жители Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы средства технической реабилитации, с нового года смогут заменить их на денежные компенсации. Такие поправки внесли в Закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" депутаты Московской областной Думы.

Два года назад областные депутаты уже экспериментировали со списком техсредств, на которые может рассчитывать инвалид. Список этот финансируется из федерального бюджета и одинаков для всей страны. Однако регионы могут создавать дополнительные списки, оплачиваемые уже из собственных бюджетов. В области так и сделали - по просьбам общественных организаций инвалидов ввели 12 дополнительных позиций. Например, в федеральном списке не учтены ступени для ванны. Вроде бы мелочь, но для пожилого или с трудом передвигающегося человека это приспособление - зачастую единственный шанс полноценно принять ванну. Впрочем, покупку ступеней стоимостью порядка двух тысяч рублей родственники больного могут осилить и сами. Хуже, если у кресла-коляски с электроприводом выйдет из строя аккумулятор, что, кстати, нередко случается. Он стоит больше 20 тысяч рублей, такая трата не каждой семье по карману...

Помимо ступеней и аккумуляторов в областной части списка средств технической реабилитации инвалидов появились также говорящие глюкометры - незаменимая вещь для тех, кто плохо видит, доски для пересаживания неходячих больных, многофункциональные медицинские кровати, насадки на унитаз с поручнями и без, очки для коррекции зрения и даже подъемники для ванны с электроприводом. Все это можно было получить по сертификатам, которые выдают людям с ограниченными возможностями социальные службы.

Но прошло время - и возникла другая проблема. "Реализовать сертификат можно только у официальных поставщиков и только по конкретным 12 позициям", - объясняет председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. То есть нельзя приобрести аналогичный товар с более нужными человеку характеристиками, если этого товара или этого поставщика нет в утвержденной областью базе. Не получится купить техсредство и в интернет-магазине, где зачастую цены бывают ниже. Или, скажем, взять товар подороже, доплатив к сертификату денег. "Тем самым мы ограничиваем человеку возможность выбора", - уверен Голубев. К слову, поменять сертификаты на живые деньги попросили сами инвалиды, которым оказалось важно не просто получить какое-то средство технической реабилитации, а подобрать его под свои потребности.

Поменять сертификаты на деньги попросили сами инвалиды, им оказалось важно не просто получить техсредство, а подобрать его под свои потребности

За оставшееся до конца года время депутаты должны разработать порядок начисления выплат и систему отчетности по ним, чтобы, как говорит Голубев, "была уверенность в том, что, получив деньги, человек купит необходимое ему техсредство, а не потратит их по своему усмотрению". А уже в январе 2021 года сертификаты заменят деньгами. Суммы будут определяться исходя из среднерыночных цен на необходимое средство. Как говорят в региональном министерстве соцразвития, в 2019 году из областного бюджета на обеспечение сертификатов было потрачено 19 миллионов рублей, за неполный 2020-й - более 11 миллионов. Как минимум такой же объем расходов на компенсации сохранится и в 2021 году.