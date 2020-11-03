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03.11.2020 00:57
Рубрика: Общество

Сами с кошельками

Инвалиды в Подмосковье вместо средств реабилитации будут получать деньги
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 248(8302)
Жители Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы средства технической реабилитации, с нового года смогут заменить их на денежные компенсации. Такие поправки внесли в Закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" депутаты Московской областной Думы.
Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области
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Два года назад областные депутаты уже экспериментировали со списком техсредств, на которые может рассчитывать инвалид. Список этот финансируется из федерального бюджета и одинаков для всей страны. Однако регионы могут создавать дополнительные списки, оплачиваемые уже из собственных бюджетов. В области так и сделали - по просьбам общественных организаций инвалидов ввели 12 дополнительных позиций. Например, в федеральном списке не учтены ступени для ванны. Вроде бы мелочь, но для пожилого или с трудом передвигающегося человека это приспособление - зачастую единственный шанс полноценно принять ванну. Впрочем, покупку ступеней стоимостью порядка двух тысяч рублей родственники больного могут осилить и сами. Хуже, если у кресла-коляски с электроприводом выйдет из строя аккумулятор, что, кстати, нередко случается. Он стоит больше 20 тысяч рублей, такая трата не каждой семье по карману...

Помимо ступеней и аккумуляторов в областной части списка средств технической реабилитации инвалидов появились также говорящие глюкометры - незаменимая вещь для тех, кто плохо видит, доски для пересаживания неходячих больных, многофункциональные медицинские кровати, насадки на унитаз с поручнями и без, очки для коррекции зрения и даже подъемники для ванны с электроприводом. Все это можно было получить по сертификатам, которые выдают людям с ограниченными возможностями социальные службы.

Но прошло время - и возникла другая проблема. "Реализовать сертификат можно только у официальных поставщиков и только по конкретным 12 позициям", - объясняет председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. То есть нельзя приобрести аналогичный товар с более нужными человеку характеристиками, если этого товара или этого поставщика нет в утвержденной областью базе. Не получится купить техсредство и в интернет-магазине, где зачастую цены бывают ниже. Или, скажем, взять товар подороже, доплатив к сертификату денег. "Тем самым мы ограничиваем человеку возможность выбора", - уверен Голубев. К слову, поменять сертификаты на живые деньги попросили сами инвалиды, которым оказалось важно не просто получить какое-то средство технической реабилитации, а подобрать его под свои потребности.

Поменять сертификаты на деньги попросили сами инвалиды, им оказалось важно не просто получить техсредство, а подобрать его под свои потребности

За оставшееся до конца года время депутаты должны разработать порядок начисления выплат и систему отчетности по ним, чтобы, как говорит Голубев, "была уверенность в том, что, получив деньги, человек купит необходимое ему техсредство, а не потратит их по своему усмотрению". А уже в январе 2021 года сертификаты заменят деньгами. Суммы будут определяться исходя из среднерыночных цен на необходимое средство. Как говорят в региональном министерстве соцразвития, в 2019 году из областного бюджета на обеспечение сертификатов было потрачено 19 миллионов рублей, за неполный 2020-й - более 11 миллионов. Как минимум такой же объем расходов на компенсации сохранится и в 2021 году.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Господдержка инвалидов

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