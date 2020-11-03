Москва определила инвестора для реорганизации бывшей промзоны на аукционе

В Москве состоялся первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территории бывшей промзоны. Бывшая производственная площадка "Коровино" на севере столицы будет трансформирована в современный микрорайон с технологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Об этом ообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В торгах участвовали пять претендентов. Стоимость договора по итогам аукциона выросла в 9 раз с начальных 22 млн рублей. Организатором аукциона выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. Стоимость контракта на право реализации проекта КРТ составит 201,2 млн рублей.

"Победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью более 35 га. Объем частных вложений может составить порядка 40 млрд рублей, инвестор получит возможность возвести здесь объекты общественного и производственного назначения общей площадью свыше 615 тысяч квадратных метров, что позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест. Это уже второй договор о комплексном развитии территории, который мы заключаем в этом году. Механизм набирает популярность у инвесторов, с его помощью в городе может быть реорганизовано еще 1,9 тысячи га бывших промышленных территорий и создано около 500 тысяч рабочих мест", - рассказал заместитель мэра.

Решение о комплексном развитии участка было принято в марте этого года. Сейчас на нем расположены объекты, принадлежащие пяти разным юридическим лицам.

"В течение шести месяцев у правообладателей земли была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ по собственной инициативе. Заявлений от них не поступало, и был объявлен аукцион. Торги показывали высокий интерес инвестиционного сообщества. В августе этого года город принял решение о реорганизации еще двух участков промзоны "Коровино". Общий объем инвестиций по ним может составить еще около 15,7 млрд рублей. Эти зоны также могут быть выставлены на торги, но в следующем году", - рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Напомним, что первый в Москве и в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в столице в начале июля 2020 года - по нему будет проведена реновация промзоны "Октябрьское поле". На этой территории победитель построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров,среди них школу, два детских сада, поликлинику и технопарк, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей.

В общей сложности проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей.