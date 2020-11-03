"Спортивные выходные" в Москве из-за ситуации с коронавирусом ушли в онлайн. Заняться бесплатно йогой или пилатесом под присмотром профессиональных спортсменов, пусть и дома, может любой желающий.

В первом сезоне проекта, а он стартовал в начале августа, чемпионы Европы и мира, кандидаты в мастера спорта провели в парках полторы тысячи мастер-классов. По словам организаторов, их посетили более десяти тысяч человек. Второй сезон решено перевести в онлайн-формат, ставший модным в наше ковидное время. Для участия нужно желание, свободное время и любой гаджет с выходом в интернет, будь это смартфон, планшет или ноутбук. С чего начать? В первую очередь, авторы проекта советуют подписаться на YouTube-канал Sportsweekend. Именно здесь по будням в семь утра будут транслировать небольшие зарядки по 15 минут. А по субботам и воскресеньям тех, у кого останутся силы, приглашают посвятить тренировкам времени побольше. Каждый выходной спортсмены намерены проводить по три занятия. Начинаться они будут в 10.00, 12.00 и 14.00. Например, можно выбрать что-то одно или попробовать все оптом. В ближайшую субботу запланированы занятия по пилатесу, круговая и танцевальная тренировки, а в воскресенье - йога, функциональная тренировка и скандинавская ходьба. Обещают организаторы устраивать и лекции о здоровом образе жизни. Плюс YouTube-трансляций - видео сохраняются, поэтому в случае чего тренировку легко можно отложить на другие часы или любой день.

Есть и другой вариант - присоединиться к тренировкам через сервис Zoom. Для этого на сайте sportsweekend.ru нужно выбрать дату, время и интересующее занятие, а потом зарегистрироваться. Первым 50 участникам повезет - им будут доступны индивидуальные консультации с тренером, который подскажет, как правильно делать упражнения.

Расписание бесплатных тренировок публикуется на официальном сайте "Спортивных выходных" - sportsweekend.ru. Отслеживать изменения и получать советы от профессиональных спортсменов можно и в телеграм-канале проекта - sweekend_online.