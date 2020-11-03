Москву украсили в честь Дня народного единства

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня народного единства. Подробности сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 400 праздничных тематических плакатов, - отметил Петр Бирюков. - Фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора".

Подготовлен поздравительный видеоролик, его будут транслироваться в среду на фасадах домов-книжек на Новом Арбате.

В вечерние часы в городе включат праздничный режим архитектурно-художественной подсветки.