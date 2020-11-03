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03.11.2020 12:48

Полезли в кузов

Вырос спрос на грузовики с пробегом
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 248(8302)
Развитие электронной торговли - одной из немногих отраслей, выигравших от локдауна, - дало толчок и рынку грузового коммерческого транспорта. Какие тренды проявились в регионах ЦФО, специально для "РГ" проанализировали в "Авито Авто".

По данным сервиса, интерес к покупке подержанной грузовой техники начал расти еще в первом квартале 2020 года, превысив показатель первых трех месяцев прошлого года на 11 процентов. Во втором и третьем квартале также наблюдалось повышение спроса "год к году" - на 3,7 и на 26 процентов соответственно. Сдержанная динамика в апреле - июне объясняется общим снижением деловой активности из-за режима самоизоляции.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Как пандемия изменила структуру внешней торговли России

- На фоне пандемии в России произошел бум электронной торговли. В этой ситуации возросла нагрузка на логистических операторов. Некоторые компании, в том числе представители малого и среднего бизнеса, решили организовать перевозки своими силами. Покупка грузовиков с пробегом стала способом решить задачу по наращиванию логистических мощностей, - отметил руководитель категорий "Автоуслуги" и "Коммерческий транспорт" на платформе "Авито Авто" Сергей Никольский.

Не менее значительно, чем на грузовики, в ЦФО вырос спрос на легкий коммерческий транспорт: LCV, малотоннажные автомобили для перевозок и фургоны. В третьем квартале пользователи сервиса из центральных регионов страны интересовались покупкой легкого коммерческого транспорта и погрузчиков на 22 процента активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Подержанные прицепы и тягачи появлялись в запросах на 28 и 30 процентов чаще.

Высокий интерес к спецтехнике проявляли воронежцы и белгородцы

Между тем владельцы грузовой техники отнюдь не спешили с ней расставаться. Если в первом квартале предложение на рынке в Центральном округе росло (количество объявлений на "Авито Авто" тогда увеличилось на 13-20 процентов в зависимости от категории транспорта), то в период коронакризиса оно стало снижаться. Спад по сравнению с аналогичными периодами 2019-го для грузовиков с пробегом составил пять-шесть процентов, для тягачей - 12 процентов во втором квартале и 2,3 - в третьем. В категории легкого транспорта активность продавцов на сайте снизилась на 14 и восемь процентов соответственно.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В России на 40% выросли продажи подержанных автомобилей

Спрос на грузовой транспорт и спецтехнику на вторичном рынке теперь превышает предложение. И, по словам Сергея Никольского, для продавцов это сигнал о том, что сейчас есть возможность продать машины быстрее и по выгодной цене.

Лидером по объему спроса на грузовую технику в ЦФО была, как и прежде, Московская агломерация. На нее, по сведениям "Авито Авто", в третьем квартале пришлось около 14 процентов общефедерального спроса на грузовики и пятая часть потенциальных покупателей легкого коммерческого транспорта.

В других регионах округа относительно высокий интерес к покупке грузовой спецтехники проявляли воронежцы и белгородцы. На их долю в июле - сентябре приходилось полтора-два процента всех запросов на грузовики на сервисе.

При этом наиболее заметный прирост спроса на подержанный грузовой транспорт среди регионов ЦФО без Москвы и Подмосковья в текущем году наблюдался в Брянской и Калужской областях. На Брянщине спрос на грузовики с пробегом в первом квартале вырос на четверть "год к году", а в третьем - почти на 12 процентов. Активность калужских покупателей особенно проявилась в январе - марте. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года она возросла на 18,5 процента.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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