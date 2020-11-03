НВ АЭС перевыполнила план октября по выработке электроэнергии

За октябрь 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 2 млрд 501 млн 460 тыс. кВтч электроэнергии. Это составляет 101,81% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

При этом 2 млрд 333 млн 114 тыс. кВтч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России. Такого количества электроэнергии достаточно, чтобы 29 млн 752 тысячи лампочек мощностью 100 Вт без перерыва горели ровно месяц.

"В октябре 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 489 млн кВтч электроэнергии больше, чем в октябре прошлого года. Это объясняется тем, что в 2019 году энергоблок №7 находился на этапе опытно-промышленной эксплуатации, во время которого проходило освоение мощности от 30 до 100%", - отметил главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

Всего за десять месяцев 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 21 млрд 803 млн 88 тыс. кВтч. Этот показатель на 33,6% (на 5 млрд 487 млн кВтч) больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки № 4, № 5, № 6 и № 7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.