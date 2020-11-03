НВ АЭС перевыполнила план октября по выработке электроэнергии

Новости

Названа причина крупного пожара в ангаре под Екатеринбургом 15:27
В Коми признали погибшими горняков, пропавших после ЧП в шахте 15:12
В Париже задержали мужчину с мачете 15:07
Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 15:06
В Сочи нашли телефон пропавшего основателя Skillbox 15:05
Югорчан попросили не собираться больше 10 человек на праздники 15:00
В Латвии не будут привлекать к ответственности граждан без масок 14:54
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире 14:46
Москву украсили в честь Дня народного единства 14:37
В Госдуму внесен проект о налоговом вычете для медиков 14:37
Матвиенко: Свобода слова не должна задевать религиозные чувства 14:33
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси 14:00
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
Новак: Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики 13:50
В Союзном государстве в прокат выйдет оцифрованный фильм "Курьер" 13:45
Убитый в Вене террорист имел судимость за попытку сбежать в Сирию 13:44
Прокуратура попросила изменить приговор экс-мэру Челябинска 13:44
Ярославский парикмахер заплатит 130 тысяч рублей за испорченные волосы 13:27
Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель 13:24
Канцлер Австрии: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя 13:20
В Москве планируют до 2024 года построить 25 станций метро 13:18
При Шойгу не выявлено фактов нецелевого использования бюджета Минобороны 13:15
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 15:00

НВ АЭС перевыполнила план октября по выработке электроэнергии

За октябрь 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 2 млрд 501 млн 460 тыс. кВтч электроэнергии. Это составляет 101,81% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

При этом 2 млрд 333 млн 114 тыс. кВтч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России. Такого количества электроэнергии достаточно, чтобы 29 млн 752 тысячи лампочек мощностью 100 Вт без перерыва горели ровно месяц.

"В октябре 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 489 млн кВтч электроэнергии больше, чем в октябре прошлого года. Это объясняется тем, что в 2019 году энергоблок №7 находился на этапе опытно-промышленной эксплуатации, во время которого проходило освоение мощности от 30 до 100%", - отметил главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

Фото: Нововоронежская АЭС
За год энергоблок № 7 НВ АЭС выработал 8 млрд кВтч электроэнергии

Всего за десять месяцев 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 21 млрд 803 млн 88 тыс. кВтч. Этот показатель на 33,6% (на 5 млрд 487 млн кВтч) больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки № 4, № 5, № 6 и № 7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
Совфед одобрил закон о правительстве
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19