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2 ноября в московском метро начался беспрецедентный эксперимент. Для тех, кто пользуется подземкой с раннего утра, предоставили скидки на проезд.

Как уже писала "РГ", это пока эксперимент московских властей, он проводится по будням на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Идея в том, чтобы разгрузить станции в пиковое время. Ведь те, кто зайдет в подземку до 7.15 и с 8.45 до 9.15, положена 50-процентная скидка. Например, по банковской карте спишется 22 рубля вместо 44 рублей. Для владельцев карты "МИР" проезд будет дешевле еще на 10 рублей (до окончания акции банковских партнеров). По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей. Тем, у кого безлимитные карты, сэкономленные деньги будут еженедельно возвращаться на "Кошелек".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Не участвуют в акции только льготники. А также пользователи бумажных "Единых" - таких всего 2 процента от общего числа пассажиров. Действует скидочная система только в будни. Например, в среду, в День народного единства, тарифы будут обычными. Сейчас самое время для таких экспериментов. Ведь 30 процентов горожан - на удаленке, у всех есть время привыкнуть. Да и лишних контактов в свете ковидной ситуации будет меньше. "Просим работодателей обратить внимание на эту акцию и скорректировать время рабочего дня", - сказал заммэра Максим Ликсутов.

Первые результаты дисконтной системы видны уже сейчас. К 9 утра скидкой воспользовались 70 тысяч пассажиров. Это на 1,6 процента больше, чем в дни, когда скидок не было. А в целом в дептрансе ожидают, что загрузка в утренний час пик снизится на 7 процентов.

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