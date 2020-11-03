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03.11.2020 15:35
Рубрика: Общество

Первая клиника расстройств пищевого поведения запустила сайт

Текст: Любовь Проценко

Клиника расстройств пищевого поведения открылась в столице в феврале 2019 года на базе психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы. Она стала первым государственным учреждением, специализирующимся на расстройствах пищевого поведения, которое может оказать комплексную помощь в лечении нервной анорексии и нервной булимии.
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Улучшить информированность москвичей о расстройствах пищевого поведения поможет сайт, который запустила клиника. Здесь содержится информация о том, как распознать нервную анорексию или булимию у близкого человека, что делать и куда обратиться за помощью. Есть обратная связь со специалистами, можно задать вопрос врачу клиники.

За первый год с небольшим работы клиника помогла уже более чем 450 пациентам, оказав им высококвалифицированную стационарную и амбулаторную помощь. Москвичам помощь предоставляется бесплатно.

- Для лечения расстройства пищевого поведения необходима комплексная терапия, которая сочетает как лекарственную, так и психосоциальную поддержку. С пациентами работают не только врачи-психиатры и медицинские психологи, но также и эндокринолог, диетолог, гастроэнтеролог и невролог, что обеспечивает комплексный подход в лечении расстройств приема пищи. Запуск сайта клиники - это еще один шаг к оказанию своевременной помощи в лечении расстройств пищевого поведения, - отмечает Георгий Костюк, главный психиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева.

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Клиника включает в себя стационарное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, дневной стационар, амбулаторный кабинет и патопсихологическую лабораторию. Такая структура обеспечивает высокий уровень преемственности в оказании помощи пациентам на всех этапах терапии.

В течение всего периода лечения, начиная с госпитализации в стационар и заканчивая амбулаторным этапом, ведется активная работа с семьей пациента, что обеспечивает наилучшие результаты терапии и высокий уровень адаптации пациентов. Уникальная структура клиники предполагает оказание комплексной медико-психологической помощи пациенту на всех этапах лечения, обеспечивает непрерывное наблюдение и активное вовлечение семьи в процесс реабилитации.

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