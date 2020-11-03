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03.11.2020 08:25
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: Началось благоустройство станции МЦД-2 "Щукинская"

Текст: Ирина Огилько

В Москве начались работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-2 "Щукинская". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В зону ремонта включены улицы Маршала Василевского, Щукинская, Новощукинская, Академика Бочвара.

Фото: iStock
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"Сейчас дорога к станции не очень удобная, к тому же она недостаточно освещена, - рассказал Петр Бирюков. - В рамках запланированных работ покрытие тротуаров поменяют, установят бордюры, отделяющие их от проезжей части, обустроят парковку и стоянку для такси, поставят десять навигационных стел".

Заммэра подчеркнул, что под землю уберут все воздушные кабельные линии. Это повысит надежность и безопасность их эксплуатации, улучшит визуальный облик пространства. Возле станции МЦД появятся три линии посадки на общественный транспорт. Остановки объединят в единый комплекс, время прибытия автобусов будет отображаться на специальных табло. Территория, прилегающая к станции, станет не только комфортной, но и безопасной.

"На пересечении улиц Щукинской и Маршала Василевского появится новый наземный переход, в районе благоустройства установят 13 уличных торшеров, 26 опор освещения, в том числе восемь - контрастного, - сообщил Петр Бирюков. - Переходы с контрастным освещением позволяют предотвратить возможные аварии, так как делают пешехода и саму "зебру" заметнее для водителей в темное время суток".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что одна из точек притяжения в районе Щукино - сквер с памятником маршалу Василевскому на улице, носящей его имя. Там заменят гранитной плиткой существующее покрытие, установят лавочки и фонари с энергосберегающими лампами, приведут в порядок газон и зеленые насаждения. Завершить работы по благоустройству возле станции МЦД-2 "Щукинская" планируют в июле 2021 года.

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