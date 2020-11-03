Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в Подмосковье

Поддельный алкоголь производили и разливали в подпольном цеху, который располагался на территории складских помещений в селе Семеновское Дмитровского городского округа Московской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что незаконное и опасное для здоровья производство пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Московской области. Ирина Волк рассказала, что полицейские с поличным задержали троих уроженцев одной из республик Средней Азии, занимавшихся производством фальсификата. Производительность подпольного цеха составляла более 10 тысяч литров в неделю.

В ходе обысков полицейские изъяли 30 тонн этилового спирта и спиртосодержащей продукции, более 15 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя, федеральные специальные марки с признаками подделки, стеклотару и фурнитуру на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу, которая позволит установить степень его опасности для жизни и здоровья потребителей.

По словам Ирины Волк, по подозрению в организации криминального бизнеса задержаны два человека. По имеющейся информации, они наладили не только производство, но и сбыт фальсифицированной продукции. Реализация осуществлялась по поддельным товарно-транспортным документам через сеть торговых баз, расположенных на территории Московской области и других регионов Центрального федерального округа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171.3 и частью 6 статьи 171.1 УК РФ. В отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.