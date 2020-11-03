Приезжий в Москве с молотком напал на прохожего

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в территориальный отдел полиции через службу "02" поступило сообщение от жительницы столицы о том, что неизвестный напал на прохожего, ударил его несколько раз предметом, похожим на молоток, забрал деньги и скрылся.

На место прибыли сотрудники полиции, а потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи был отпущен. На месте происшествия полицейские обнаружили молоток. Потерпевший пояснил, что снял деньги в банкомате и направлялся домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой".

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Нагатинский Затон совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого на Затонной улице. Им оказался 23-летний приезжий. Он взят под стражу. Часть похищенного изъята.