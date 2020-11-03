Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции детской поликлиники в Лианозово

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в столице продолжается капитальный ремонт 135 городских поликлиник. Результаты работ в одной из них - детской городской поликлиники №125, расположенной на севере столицы, в районе Лианозово,- осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в состав этого лечебного учреждения входят шесть филиалов, работы по реконструкции в марте этого года начались в одном из них - филиале №2, расположенном на улице Новгородской. Сюда приводят к врачу своих детей мамы из ближайших районов Алтуфьево, Лианозово, Бибирево и Северного.

Встретившись с работающими здесь медиками, глава города рассказал:

- Крупнейшая программа реконструкции поликлиник - крупнейшая в стране и за всю историю Москвы - начинает набирать обороты. В первых 11 поликлиниках строительные работы закончатся в ноябре, еще в 25 - до конца года. И далее последуют комплектация оборудованием, пусконаладочные работы. А дальше остается обживать поликлиники.

Мэр отметил, что город делает все для того, чтобы максимально сократить сроки ремонта:

- Мы начинали с проектных решений от полутора лет, потом переместились до года, и сейчас реально делаем за пять-шесть месяцев комплексный ремонт. Здесь ничего не осталось, кроме стен, и те пришлось реконструировать.

Трехэтажное здание поликлиники постройки начала 80-х годов прошлого века действительно изменилось и внешне, и внутри. Снаружи строители утеплили его красивым навесным фасадом, изнутри поменяли все инженерные системы, лифт, а так же заново оборудовали перегородки в соответствии с новым московским стандартом "Моя поликлиника". Кабинеты врачей разместятся так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. На первом этаже расположатся кабинеты дежурного врача, выдачи справок и направлений, стойка информации, процедурные, кабинет приема биоматериала, буфет и зона ожидания для пациентов. На втором этаже будут вести прием педиатры, вестись вакцинопрофилактики, работать кабинеты здорового ребенка, физиотерапии, массажа, выдачи листков нетрудоспособности и картохранилище. Здесь же откроются кабинеты для молодых мам, где их научат уходу за детьми, кормлению и развитию необходимых навыков. На третьем этаже - кабинеты врачей-специалистов - хирурга, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, ортопеда, гастроэнтеролога), а также функциональной диагностики - УЗИ и ЭКГ.

Входная зона станет просторнее. Для "парковки" детских колясок оборудовано специальное место. Чтобы разделить потоки здоровых детей и заболевших, для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний предусмотрен отдельный вход через фильтр-бокс.

Главный врач поликлиники Татьяна Васильева сообщила, что прием в реконструированном здании поликлиники они планируют начать в январе: "Я думаю, что после каникул, Сергей Семенович, мы переедем в новое здание и начнем прием".

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, комплексная реконструкция поликлиники была начата в марте и завершена в октябре 2020 года. В течение восьми месяцев строители выполнили полное обновление поликлиники. Отмечается, что в поликлинике установят 929 единиц современного медицинского оборудования, два аппарата УЗИ.