Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции детской поликлиники в Лианозово

Новости

Туристка из России утонула во время отдыха в Анталье 16:56
Началось затопление горящей шахты под Ухтой 16:25
Петербургские ученые открыли новый минерал на Камчатке 16:17
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы 16:16
В Вене скончался юноша, получивший ранения во время теракта 16:06
В Московском зоопарке родился детеныш альпаки Витамин 16:06
В Санкт-Петербурге будут тестировать белорусский электробус 16:00
Роскомнадзор обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить переписку пользователей 15:57
Свердловских школьников отправят после каникул на дистанционное обучение 15:39
Мишустин освободил от НДФЛ премии "Большая перемена" 15:33
Том Харди сыграет в фильме про войну во Вьетнаме 15:30
В Коми признали погибшими горняков, пропавших после ЧП в шахте 15:12
В Париже задержали мужчину с мачете 15:07
Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 15:06
В Сочи нашли телефон пропавшего основателя Skillbox 15:05
Югорчан попросили не собираться больше 10 человек на праздники 15:00
В Латвии не будут привлекать к ответственности граждан без масок 14:54
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире 14:46
Москву украсили в честь Дня народного единства 14:37
В Госдуму внесен проект о налоговом вычете для медиков 14:37
Матвиенко: Свобода слова не должна задевать религиозные чувства 14:33
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси 14:00
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 15:25
Рубрика: Власть

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции детской поликлиники в Лианозово

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в столице продолжается капитальный ремонт 135 городских поликлиник. Результаты работ в одной из них - детской городской поликлиники №125, расположенной на севере столицы, в районе Лианозово,- осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в состав этого лечебного учреждения входят шесть филиалов, работы по реконструкции в марте этого года начались в одном из них - филиале №2, расположенном на улице Новгородской. Сюда приводят к врачу своих детей мамы из ближайших районов Алтуфьево, Лианозово, Бибирево и Северного.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Сергей Собянин: Программу реновации ничто не затормозит

Встретившись с работающими здесь медиками, глава города рассказал:

- Крупнейшая программа реконструкции поликлиник - крупнейшая в стране и за всю историю Москвы - начинает набирать обороты. В первых 11 поликлиниках строительные работы закончатся в ноябре, еще в 25 - до конца года. И далее последуют комплектация оборудованием, пусконаладочные работы. А дальше остается обживать поликлиники.

Мэр отметил, что город делает все для того, чтобы максимально сократить сроки ремонта:

- Мы начинали с проектных решений от полутора лет, потом переместились до года, и сейчас реально делаем за пять-шесть месяцев комплексный ремонт. Здесь ничего не осталось, кроме стен, и те пришлось реконструировать.

Трехэтажное здание поликлиники постройки начала 80-х годов прошлого века действительно изменилось и внешне, и внутри. Снаружи строители утеплили его красивым навесным фасадом, изнутри поменяли все инженерные системы, лифт, а так же заново оборудовали перегородки в соответствии с новым московским стандартом "Моя поликлиника". Кабинеты врачей разместятся так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. На первом этаже расположатся кабинеты дежурного врача, выдачи справок и направлений, стойка информации, процедурные, кабинет приема биоматериала, буфет и зона ожидания для пациентов. На втором этаже будут вести прием педиатры, вестись вакцинопрофилактики, работать кабинеты здорового ребенка, физиотерапии, массажа, выдачи листков нетрудоспособности и картохранилище. Здесь же откроются кабинеты для молодых мам, где их научат уходу за детьми, кормлению и развитию необходимых навыков. На третьем этаже - кабинеты врачей-специалистов - хирурга, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, ортопеда, гастроэнтеролога), а также функциональной диагностики - УЗИ и ЭКГ.

Фото: Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС
Собянин: Резервные госпитали будут работать до конца пандемии COVID-19

Входная зона станет просторнее. Для "парковки" детских колясок оборудовано специальное место. Чтобы разделить потоки здоровых детей и заболевших, для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний предусмотрен отдельный вход через фильтр-бокс.

Главный врач поликлиники Татьяна Васильева сообщила, что прием в реконструированном здании поликлиники они планируют начать в январе: "Я думаю, что после каникул, Сергей Семенович, мы переедем в новое здание и начнем прием".

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, комплексная реконструкция поликлиники была начата в марте и завершена в октябре 2020 года. В течение восьми месяцев строители выполнили полное обновление поликлиники. Отмечается, что в поликлинике установят 929 единиц современного медицинского оборудования, два аппарата УЗИ.

В регионах Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
Совфед одобрил закон о правительстве
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части