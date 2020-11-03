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03.11.2020 21:41
Рубрика: Культура

Театр Ермоловой отменил спектакли с участием Олега Меньшикова

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Московский театр имени Марии Ермоловой объявил об отмене ближайших спектаклей с участием Олега Меньшикова из-за болезни артиста.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья", - говорится в заявлении театра. Будут отменены ноябрьские постановки "Игроки", "Макбет", "1900", "Оркестр мечты. Медь", "Из пустоты... (восемь поэтов)".

Деньги за электронные билеты вернутся автоматически, обычные билеты можно сдать в кассе. Остальные спектакли состоятся в соответствии с репертуаром.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Олег Меньшиков

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