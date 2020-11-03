Тульских учителей-пенсионеров в начальной школе заменят студенты

В школах Тульской области в начальных классах на место выбывших из-за коронавируса учителей старше 65 лет придут студенты. Они начнут преподавать уже со следующей недели, сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева.

В Тульской области в связи с усилением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет введен режим обязательной самоизоляции. Возрастных педагогов, которые ведут уроки с 1 по 5 классы, решено заменить студентами старших курсов Тульского педуниверситета, а также Тульского педколледжа и Чернского профессионально-педагогического колледжа.

В тоже время глава профильного министерства на заседании регионального штаба по коронавирусу предложила перевести на дистанционное обучение школьников с 6 по 11 классов, студентов колледжей и техникумов. Дистант начнется сразу после каникул - с 9 по 22 ноября. Кроме того, до 29 ноября планируется приостановить очные занятия в учреждениях дополнительного образования и организациях, специализирующихся на детском досуге.