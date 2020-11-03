В Ивановской области продлили налоговые каникулы для предпринимателей

Нулевая ставка по "упрощенке" и патенту для тех, кто зарегистрировал бизнес впервые, будет действовать в регионе до конца 2023 года. Срок льготы истекал 31 декабря 2020-го, но в Ивановской области его решили увеличить.

Соответствующий закон подписал губернатор Станислав Воскресенский. С инициативой о продлении льготного периода он выступил 15 октября на встрече с предпринимательским сообществом.

- Те, кто откроет бизнес впервые, смогут воспользоваться "налоговыми каникулами" сроком на два года. Заняться собственным делом, нести ответственность за сотрудников - это как маленький подвиг. И я считаю правильным это поощрять, - отметил Станислав Воскресенский.

Напомним, что нулевая налоговая ставка сроком на два года устанавливается пользователям упрощенной и патентной систем налогообложения в Ивановской области с 2016 года. Право на льготу имеют впервые зарегистрированные ИП, которые ведут деятельность в производственной, социальной или научной сферах, оказывают бытовые услуги или (с 2020 года) сдают в наем помещения для временного проживания.

Заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева пояснила, что продление льготы для индивидуальных предпринимателей еще на три года - одна из мер поддержки бизнеса в период экономического спада из-за эпидемии коронавируса.

- Это поможет поддержать людей и станет стимулом для открытия своего дела. Благодаря "налоговым каникулам" предприниматели смогут в течение двух лет развивать бизнес, создавать новые рабочие места и осваивать выпуск новых видов продукции, - добавила Дмитриева.

"Налоговыми каникулами" в Ивановской области в 2018-2019 годах воспользовалось более 820 индивидуальных предпринимателей.