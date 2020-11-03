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03.11.2020 17:38

В Ивановской области ввели для инвесторов льготу по налогу на прибыль

Возместить капитальные вложения в экономику региона поможет бизнесу инвестиционный налоговый вычет. Он будет предоставляться в Ивановской области до 1 января 2028 года. Претендовать на льготу смогут организации, которые в течение двух лет потратят на значимые бизнес-проекты не менее 50 миллионов рублей.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Закон об инвестиционном вычете принят облдумой и подписан губернатором Станиславом Воскресенским. Глава региона предложил ввести такую меру поддержки в сентябре, а 15 октября обсудил с предпринимателями ее параметры и условия на заседании Бизнес-клуба.

Инвестиционный вычет позволит компаниям уменьшить налог на прибыль. Сегодня в Ивановской области его уплачивают по ставке 20 процентов. Из них 17 процентов зачисляется в региональный бюджет, три - в федеральный. Новый закон предусматривает снижение ставки до пяти процентов в "областной" части и до нуля - в федеральной.

Фото: Правительство Ивановской области
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Обязательное условие для получения инвестиционного налогового вычета - осуществление капитальных вложений в Ивановской области в размере не менее 50 миллионов рублей за два года, начиная с 1 января 2021-го. Среди соседних регионов это один из самых низких "порогов" для инвестиционного налогового вычета, что позволит малым и средним компаниям региона также воспользоваться новой мерой поддержки.

Решение о предоставлении льготы будет принимать специальная комиссия - с учетом бюджетной эффективности инвестпроекта и его соответствия стратегии социально-экономического развития региона.

- Инвестиционный налоговый вычет позволит предпринимателям полностью компенсировать капитальные вложения на территории Ивановской области и создавать новые рабочие места. Это часть целого комплекса мер поддержки, нацеленных на создание в регионе комфортной среды для инвестиций. Наша цель - достижение лидирующих позиций в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, - отметила директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак.

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