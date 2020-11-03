В Калуге гражданство РФ получили переселенцы из Украины и Казахстана

Новости

Туристка из России утонула во время отдыха в Анталье 16:56
Началось затопление горящей шахты под Ухтой 16:25
Петербургские ученые открыли новый минерал на Камчатке 16:17
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы 16:16
В Вене скончался юноша, получивший ранения во время теракта 16:06
В Московском зоопарке родился детеныш альпаки Витамин 16:06
В Санкт-Петербурге будут тестировать белорусский электробус 16:00
Роскомнадзор обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить переписку пользователей 15:57
Свердловских школьников отправят после каникул на дистанционное обучение 15:39
Мишустин освободил от НДФЛ премии "Большая перемена" 15:33
Том Харди сыграет в фильме про войну во Вьетнаме 15:30
В Коми признали погибшими горняков, пропавших после ЧП в шахте 15:12
В Париже задержали мужчину с мачете 15:07
Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 15:06
В Сочи нашли телефон пропавшего основателя Skillbox 15:05
Югорчан попросили не собираться больше 10 человек на праздники 15:00
В Латвии не будут привлекать к ответственности граждан без масок 14:54
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире 14:46
Москву украсили в честь Дня народного единства 14:37
В Госдуму внесен проект о налоговом вычете для медиков 14:37
Матвиенко: Свобода слова не должна задевать религиозные чувства 14:33
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси 14:00
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 15:29

В Калуге гражданство РФ получили переселенцы из Украины и Казахстана

3 ноября, в преддверии Дня народного единства в Калуге прошел очередной этап акции "Я - гражданин России". Паспорта граждан Российской Федерации были вручены семи переселенцам из Украины и Казахстана.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге провели конкурс на замещение должности Городского Головы

"Сегодня для вас очень важный день, вы присягнете на верность нашей великой Родине и станете полноправными гражданами Российской Федерации, - обратился к переселенцам Юрий Моисеев. - Символично, что торжественная церемония проходит накануне Дня народного единства, в нашем городе это стало уже доброй традицией. Этот праздник олицетворяет собой единство народа России. Все мы родом из Советского Союза, пусть волею судеб и оказались в 90-е годы в разных государствах. Все вы решились на важный и ответственный шаг - стать гражданами Российской Федерации. Уверен, это правильный выбор. Желаю всем вам самореализоваться и найти в России свой новый дом".

Претенденты принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость страны, уважать ее культуру, историю и традиции.

Глава городского самоуправления поздравил новых граждан Российской Федерации и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
Совфед одобрил закон о правительстве
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19