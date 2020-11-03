В Калуге гражданство РФ получили переселенцы из Украины и Казахстана

3 ноября, в преддверии Дня народного единства в Калуге прошел очередной этап акции "Я - гражданин России". Паспорта граждан Российской Федерации были вручены семи переселенцам из Украины и Казахстана.

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

"Сегодня для вас очень важный день, вы присягнете на верность нашей великой Родине и станете полноправными гражданами Российской Федерации, - обратился к переселенцам Юрий Моисеев. - Символично, что торжественная церемония проходит накануне Дня народного единства, в нашем городе это стало уже доброй традицией. Этот праздник олицетворяет собой единство народа России. Все мы родом из Советского Союза, пусть волею судеб и оказались в 90-е годы в разных государствах. Все вы решились на важный и ответственный шаг - стать гражданами Российской Федерации. Уверен, это правильный выбор. Желаю всем вам самореализоваться и найти в России свой новый дом".

Претенденты принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость страны, уважать ее культуру, историю и традиции.

Глава городского самоуправления поздравил новых граждан Российской Федерации и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.