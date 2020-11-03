В Калужской области задумались, как привлечь инвесторов в моногорода

Три муниципалитета Калужской области: Сосенский, Ермолино и Кондрово - включены в перечень моногородов. В Сосенском создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - правда, первый резидент там появился лишь спустя три года. Для ТОСЭР предлагается немало преференций, однако привлечь инвесторов на эти территории не так-то просто. Что мешает этому и как власти стараются решить эту задачу, выясняла корреспондент "РГ".

Ставка на Кондрово

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах России под председательством вице-премьера Юрия Трутнева поддержала заявку о создании ТОСЭР "Кондрово" в Калужской области.

- Включаем город в мероприятия национальных проектов, региональных программ, развиваем городскую среду. Начали строить новое здание школы на тысячу мест, поддерживаем инфраструктуру для бизнеса. Есть и потенциальные резиденты, готовые создавать в Кондрово промышленные объекты, - пояснил глава региона Владислав Шапша. - Уже подписано пять соглашений о намерениях. Только по уже заключенным соглашениям планируется 2,7 миллиарда рублей инвестиций. Город получит около 700 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий, - отметил губернатор.

Представители трех компаний-инвесторов также принимали участие в заседании рабочей группы. Они подтвердили свое намерение стать резидентами ТОСЭР "Кондрово". Речь о таких проектах, как изготовление промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, строительство завода светодиодных видеоэкранов, производство кофе и бакалейных товаров.

Кроме того, по словам главы региона, есть еще инвесторы, которые ждут решения о создании ТОСЭР в Кондрово. Эти и понятно, ведь размещение производства на территории опережающего социально-экономического развития дает серьезные преференции.

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В Калужской области для резидентов ТОСЭР наряду с федеральными льготами предоставляются и региональные. Так, по федеральному законодательству страховые взносы с 30 процентов на общем режиме снижаются до 7,6 процента. Налог на имущество по закону Калужской области первые пять лет не платится вообще, последующие два года составляет 1,1 процента, а далее до десятого года - 1,5 процента (на общем режиме - 2,2 процента). Налог на прибыль обнуляется на пять лет после получения первой прибыли - и в федеральный, и в региональный бюджеты. Кроме того, в регионе добавляют еще пять лет с уплатой всего 10 процентов (общий режим - 18 процентов в бюджет региона). В том же Сосенском решением гордумы резиденты ТОСЭР полностью освобождаются от земельного налога. Есть в региональном законодательстве льготы и для предпринимателей, развивающих свой бизнес в ТОСЭР: бизнесмены, работающие по упрощенной системе налогообложения, платят всего один процент от дохода (на общем режиме шесть процентов) или пять процентов при схеме уплаты налогов "доходы минус расходы" (общий режим - 15 процентов).

Все не так просто: инвестор нынче капризный, поскольку предложений поступает довольно много

Казалось бы, такие преференции не могут не заинтересовать бизнес. Однако все не так просто: инвестор нынче капризный, поскольку предложений поступает довольно много. В том же Сосенском положительное решение о создании ТОСЭР Минэкономразвития РФ было принято в июне 2017 года. Ключевым инвестором должна была стать компания "Русский лен". В ходе подготовки заявки между правительством региона, администрациями Козельского района и городского поселения "Город Сосенский", Корпорацией развития Калужской области и ООО "Русский лен" было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию текстильного предприятия по переработке льняного волокна, в том числе и фабрики пряжи, фабрики ткани и швейного производства. Однако что-то пошло не так: ТОСЭР создали, а с льнопроизводством так и не срослось.

"Резиденты есть, а стройки нет"

Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель главы администрации - начальник отдела по комплексному развитию города Сосенский Андрей Кручинин, к приему инвесторов здесь готовы. Создано пять инвестиционных площадок, самая большая из которых - площадью 22 гектара. К ней подведены абсолютно все инженерные коммуникации, сделали дорогу (пока отсыпали щебенкой). Но, как заметил Андрей Викторович, "резиденты есть, а стройки нет".

А ведь Сосенский не просто городок в чаще леса под Козельском - это место, где сосредоточены высококвалифицированные кадры. В 1975 году здесь разместился филиал Московского научно-исследовательского института автоматики и приборостроения. Затем филиал получил самостоятельность, став приборостроительным заводом. Таким образом, в этом медвежьем углу под Козельском появилось высокотехничное производство систем управления для ракетно-космических комплексов. Сегодня Сосенский приборостроительный завод (СПЗ) входит в ГК "Роскосмос". Но если раньше завод обеспечивал работой практически всех горожан, то сейчас здесь работают 1,7 тысячи человек.

Всего в моногороде проживают около 11 тысяч, примерно половина - трудоспособное население. Помимо СПЗ есть предприятие "Стройдеталь", также городские власти, решая проблему занятости, пытаются развивать малый бизнес. Тем не менее многие горожане, в том числе и квалифицированные специалисты, в поисках работы уехали в областной центр, в Москву. Из-за пандемии вахтовики из разных регионов начинают возвращаться в родные места. Но вот в Сосенском ситуация иная.

- Люди возвращаются туда, где есть работа, - заметил Андрей Кручинин. - А у нас тут красота одна лесная.

Лишь через три года после создания ТОСЭР в Сосенском появился первый инвестор. В августе 2020-го здесь состоялась закладка символического камня в строительство будущего завода российской компании "Фуди", специализирующейся на продуктах быстрого приготовления. На торжественной церемонии прозвучало, что первоначально завод будет выпускать макаронные изделия с сырным соусом "Mac&Cheese". Планируется тесное сотрудничество с калужскими поставщиками - производителями продуктов питания и фермерскими хозяйствами. Ориентировочный срок пуска производства - начало 2022 года. На первом этапе реализации проекта будет создано более 200 рабочих мест, общий объем инвестиций составит порядка 620 миллионов рублей. Губернатор, пожелав инвесторам успехов, выразил уверенность в том, что пуск нового предприятия повысит деловую активность в районе, а "жители моногорода увидят здесь не только новое производство, которое поставляет свою продукцию по всей стране и за рубеж, но и новые рабочие места с высокой заработной платой".

Другой резидент ТОСЭР, как указано на сайте Корпорации развития региона, - ООО "Спецсплав". Компания была зарегистрирована в 2018 году, специализация - литейное производство легких сплавов. Количество работающих - около 20 человек.

Собираются в Сосенском делать испанский хамон: соглашения о строительстве завода по производству сыровяленых мясных деликатесов в июне этого года подписано между правительством Калужской области и ООО "Рустрейдинг". Инвестиции в проект - 312 миллионов рублей. Как заверили представители бизнеса, в производстве будет использоваться только высококачественное сырье отечественных производителей - подключиться готовы более 40 предприятий Калужской области. Но строительство еще не начато.

Вот и выходит, что, несмотря на существенные преференции, заполучить резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития очень непросто. И это при том, что, помимо высококвалифицированной рабочей силы, всего в четырех километрах находится крупная железнодорожная станция и есть такой плюс, как близость Черепецкой ГРЭС. Андрей Кручинин, рассуждая о причинах отсутствия активности на площадке индустриального парка, называет еще одну: "У нас здесь логистический тупик".

- Вся жизнь Сосенского, по сути, связана с одним градообразующим предприятием - приборостроительным заводом. Мы им очень гордимся, но городу нужны новые производства и новые рабочие места. Ведь от этого зависит его будущее, возможность трудоустройства жителей и, главное, молодежи, - заметила глава администрации Козельского района Елена Слабова на церемонии закладки камня первого резидента ТОСЭР. - Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы этот проект был реализован в кратчайшие сроки.

Что ж, если сделать все возможное - может, резиденты и потянутся.