В Калужской области задумались, как привлечь инвесторов в моногорода

Новости

Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси 14:00
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
Новак: Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики 13:50
В Союзном государстве в прокат выйдет оцифрованный фильм "Курьер" 13:45
Убитый в Вене террорист имел судимость за попытку сбежать в Сирию 13:44
Прокуратура попросила изменить приговор экс-мэру Челябинска 13:44
Ярославский парикмахер заплатит 130 тысяч рублей за испорченные волосы 13:27
Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель 13:24
Канцлер Австрии: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя 13:20
В Москве планируют до 2024 года построить 25 станций метро 13:18
При Шойгу не выявлено фактов нецелевого использования бюджета Минобороны 13:15
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19 13:06
В Вологодской области решили обязать пилорамы вести учет древесины 13:05
Матвиенко предложила создать на базе Совфеда "цифровой парламент" 13:04
Лукашенко принял во Дворце Независимости верительные грамоты 13:03
Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье, один человек погиб 13:01
Тульских учителей-пенсионеров в начальной школе заменят студенты 13:00
Зарплата москвичей в 2021-2023 году вырастет на 2,3-3,5 процента 12:54
В Швеции хотят в пять раз повысить цены на бензин 12:45
РФ призвала к коллективным усилиям по борьбе с международным терроризмом 12:30
Солистка Венской оперы рассказала о теракте в столице Австрии 12:22
Кабмин предложил упростить въезд интуристам 12:20
Робот вылечил от онкологии 74-летнюю петербурженку 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 12:32

ТОСЭР в пределах видимости

В Калужской области задумались, как привлечь инвесторов в моногорода
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 248(8302)
Три муниципалитета Калужской области: Сосенский, Ермолино и Кондрово - включены в перечень моногородов. В Сосенском создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - правда, первый резидент там появился лишь спустя три года. Для ТОСЭР предлагается немало преференций, однако привлечь инвесторов на эти территории не так-то просто. Что мешает этому и как власти стараются решить эту задачу, выясняла корреспондент "РГ".

Ставка на Кондрово

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах России под председательством вице-премьера Юрия Трутнева поддержала заявку о создании ТОСЭР "Кондрово" в Калужской области.

- Включаем город в мероприятия национальных проектов, региональных программ, развиваем городскую среду. Начали строить новое здание школы на тысячу мест, поддерживаем инфраструктуру для бизнеса. Есть и потенциальные резиденты, готовые создавать в Кондрово промышленные объекты, - пояснил глава региона Владислав Шапша. - Уже подписано пять соглашений о намерениях. Только по уже заключенным соглашениям планируется 2,7 миллиарда рублей инвестиций. Город получит около 700 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий, - отметил губернатор.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Крыму введут особые условия для инвесторов

Представители трех компаний-инвесторов также принимали участие в заседании рабочей группы. Они подтвердили свое намерение стать резидентами ТОСЭР "Кондрово". Речь о таких проектах, как изготовление промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, строительство завода светодиодных видеоэкранов, производство кофе и бакалейных товаров.

Кроме того, по словам главы региона, есть еще инвесторы, которые ждут решения о создании ТОСЭР в Кондрово. Эти и понятно, ведь размещение производства на территории опережающего социально-экономического развития дает серьезные преференции.

Приходите, поддержим!

В Калужской области для резидентов ТОСЭР наряду с федеральными льготами предоставляются и региональные. Так, по федеральному законодательству страховые взносы с 30 процентов на общем режиме снижаются до 7,6 процента. Налог на имущество по закону Калужской области первые пять лет не платится вообще, последующие два года составляет 1,1 процента, а далее до десятого года - 1,5 процента (на общем режиме - 2,2 процента). Налог на прибыль обнуляется на пять лет после получения первой прибыли - и в федеральный, и в региональный бюджеты. Кроме того, в регионе добавляют еще пять лет с уплатой всего 10 процентов (общий режим - 18 процентов в бюджет региона). В том же Сосенском решением гордумы резиденты ТОСЭР полностью освобождаются от земельного налога. Есть в региональном законодательстве льготы и для предпринимателей, развивающих свой бизнес в ТОСЭР: бизнесмены, работающие по упрощенной системе налогообложения, платят всего один процент от дохода (на общем режиме шесть процентов) или пять процентов при схеме уплаты налогов "доходы минус расходы" (общий режим - 15 процентов).

Все не так просто: инвестор нынче капризный, поскольку предложений поступает довольно много

Казалось бы, такие преференции не могут не заинтересовать бизнес. Однако все не так просто: инвестор нынче капризный, поскольку предложений поступает довольно много. В том же Сосенском положительное решение о создании ТОСЭР Минэкономразвития РФ было принято в июне 2017 года. Ключевым инвестором должна была стать компания "Русский лен". В ходе подготовки заявки между правительством региона, администрациями Козельского района и городского поселения "Город Сосенский", Корпорацией развития Калужской области и ООО "Русский лен" было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию текстильного предприятия по переработке льняного волокна, в том числе и фабрики пряжи, фабрики ткани и швейного производства. Однако что-то пошло не так: ТОСЭР создали, а с льнопроизводством так и не срослось.

"Резиденты есть, а стройки нет"

Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель главы администрации - начальник отдела по комплексному развитию города Сосенский Андрей Кручинин, к приему инвесторов здесь готовы. Создано пять инвестиционных площадок, самая большая из которых - площадью 22 гектара. К ней подведены абсолютно все инженерные коммуникации, сделали дорогу (пока отсыпали щебенкой). Но, как заметил Андрей Викторович, "резиденты есть, а стройки нет".

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
В депрессивном уральском моногороде откроют два новых производства

А ведь Сосенский не просто городок в чаще леса под Козельском - это место, где сосредоточены высококвалифицированные кадры. В 1975 году здесь разместился филиал Московского научно-исследовательского института автоматики и приборостроения. Затем филиал получил самостоятельность, став приборостроительным заводом. Таким образом, в этом медвежьем углу под Козельском появилось высокотехничное производство систем управления для ракетно-космических комплексов. Сегодня Сосенский приборостроительный завод (СПЗ) входит в ГК "Роскосмос". Но если раньше завод обеспечивал работой практически всех горожан, то сейчас здесь работают 1,7 тысячи человек.

Всего в моногороде проживают около 11 тысяч, примерно половина - трудоспособное население. Помимо СПЗ есть предприятие "Стройдеталь", также городские власти, решая проблему занятости, пытаются развивать малый бизнес. Тем не менее многие горожане, в том числе и квалифицированные специалисты, в поисках работы уехали в областной центр, в Москву. Из-за пандемии вахтовики из разных регионов начинают возвращаться в родные места. Но вот в Сосенском ситуация иная.

- Люди возвращаются туда, где есть работа, - заметил Андрей Кручинин. - А у нас тут красота одна лесная.

Лишь через три года после создания ТОСЭР в Сосенском появился первый инвестор. В августе 2020-го здесь состоялась закладка символического камня в строительство будущего завода российской компании "Фуди", специализирующейся на продуктах быстрого приготовления. На торжественной церемонии прозвучало, что первоначально завод будет выпускать макаронные изделия с сырным соусом "Mac&Cheese". Планируется тесное сотрудничество с калужскими поставщиками - производителями продуктов питания и фермерскими хозяйствами. Ориентировочный срок пуска производства - начало 2022 года. На первом этапе реализации проекта будет создано более 200 рабочих мест, общий объем инвестиций составит порядка 620 миллионов рублей. Губернатор, пожелав инвесторам успехов, выразил уверенность в том, что пуск нового предприятия повысит деловую активность в районе, а "жители моногорода увидят здесь не только новое производство, которое поставляет свою продукцию по всей стране и за рубеж, но и новые рабочие места с высокой заработной платой".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Росреестр обозначит на карте привлекательные для инвесторов участки

Другой резидент ТОСЭР, как указано на сайте Корпорации развития региона, - ООО "Спецсплав". Компания была зарегистрирована в 2018 году, специализация - литейное производство легких сплавов. Количество работающих - около 20 человек.

Собираются в Сосенском делать испанский хамон: соглашения о строительстве завода по производству сыровяленых мясных деликатесов в июне этого года подписано между правительством Калужской области и ООО "Рустрейдинг". Инвестиции в проект - 312 миллионов рублей. Как заверили представители бизнеса, в производстве будет использоваться только высококачественное сырье отечественных производителей - подключиться готовы более 40 предприятий Калужской области. Но строительство еще не начато.

Вот и выходит, что, несмотря на существенные преференции, заполучить резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития очень непросто. И это при том, что, помимо высококвалифицированной рабочей силы, всего в четырех километрах находится крупная железнодорожная станция и есть такой плюс, как близость Черепецкой ГРЭС. Андрей Кручинин, рассуждая о причинах отсутствия активности на площадке индустриального парка, называет еще одну: "У нас здесь логистический тупик".

- Вся жизнь Сосенского, по сути, связана с одним градообразующим предприятием - приборостроительным заводом. Мы им очень гордимся, но городу нужны новые производства и новые рабочие места. Ведь от этого зависит его будущее, возможность трудоустройства жителей и, главное, молодежи, - заметила глава администрации Козельского района Елена Слабова на церемонии закладки камня первого резидента ТОСЭР. - Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы этот проект был реализован в кратчайшие сроки.

Что ж, если сделать все возможное - может, резиденты и потянутся.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

Главное сегодня

Мишустин временно упростил работу с системой мониторинга лекарств
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции