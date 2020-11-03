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03.11.2020 / 09:25
Текст: Сергей Бабкин

В московское метро можно будет попасть за два рубля

Пользователи Mir Pay получили скидки на проезд в метро до конца года, сообщает департамент транспорта. А если воспользоваться акцией "Время ранних", то в подземку можно будет попасть за два рубля.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как отмечается в сообщении ведомства, все, кто скачает Mir Pay и привяжут карту отечественной платежной системы, смогут ездить на метро и МЦК со скидкой 20 рублей. Таким образом, стоимость поездки составит 24 рубля.

При этом пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с Mir Pay смогут воспользоваться и акцией "Время ранних", если воспользуются метро в непиковое время. Стоимость поездки в таком случае составит всего два рубля.

После оплаты будет списана полная стоимость, но уже спустя несколько минут сумма скидки (20 рублей) вернется на счет карты.

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