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03.11.2020 16:06
Рубрика: Общество

В Московском зоопарке родился детеныш альпаки Витамин

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Детеныш альпаки появился на свет в Московском зоопарке. Его уже можно увидеть в вольере альпак. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в хорошую погоду он гуляет в сопровождении своей мамы.

Фото: Instagram.com/kazanzoo1806/
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Родился малыш 7 октября, назвали его Витамин. При рождении он весил 5 кг, что, по словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, считается хорошим показателем для новорожденного. Сейчас он подрос и начинает проявлять больше активности и любопытства. Его уже начали приучать ко "взрослому" рациону и дают ему траву, веники, но основное меню продолжает составлять материнское молоко. У своей матери альпаки Киры он уже четвертый ребенок. Опытная мать следит за малышом и посетителями, если ей не понравился человек, она может плюнуть в него.

Кстати, до этого в столичном зоопарке рождался альпака в 2017 году.

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