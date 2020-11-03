В Москве изменен режим работы лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии

Главное управление Росгвардии по Москве сообщило об изменении режима работы лицензионно-разрешительных подразделений.

Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в столице организовал прием заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности организовал исключительно с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в подразделениях лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии временно ограничен прием граждан.

Посещение территориальных отделов лицензионно-разрешительной работы для получения государственных услуг производится только по предварительной записи с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Теперь граждане могут получить консультации по вопросам госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной и детективной деятельности у специалистов лицензионно-разрешительной работы по телефонам, указанным на едином портале, либо на официальном сайте Росгвардии Главного управления Росгвардии по г. Москве.