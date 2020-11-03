В Москве заработал мобильный пункт для штрафов за нарушение масочного режима

В столице начал работу мобильный пункт, где составляют протоколы за нарушения масочного режима, рассказал главный инспектор ОАТИ Антон Камнев.

Мобильный пункт - это автомобиль, оборудованный необходимой техникой для составления протоколов на месте. "С помощью этого передвижного пункта инспекторы ОАТИ могут проверить большее количество объектов", - отметил Антон Камнев.

В частности, во вторник "масочные" рейды прошли в ТЦ "Водный", ТРЦ "Речной" и ТК "Галерея Аэропорт". Протоколы составили на 67 нарушителей режима. "Безмасочникам" придется выплатить штраф 4 тысячи рублей.