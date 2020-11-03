В Подмосковье задержаны двое мужчин за грабеж салонов сотовой связи

Серия грабежей произошла в городском округе Воскресенск. Так, в городе Белоозерский мужчина в дневное время в капюшоне и маске вошел в салон сотовой связи, расположенный на улице Коммунальная, в присутствии продавца камнем разбил витрину, схватил смартфоны, после чего выбежал из магазина и скрылся. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей. Аналогичное преступление он совершил спустя две недели совместно с 36-летним жителем города Жуковский в салоне сотовой связи, расположенном на улице Молодежная. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещениях магазинов, сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск задержали по местам проживания подозреваемых в совершении преступлений. Один из них, 23-летний житель Раменского района, взят под стражу. Другому Воскресенским городским судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Часть похищенных телефонов изъята при обыске в квартире одного из задержанных, остальное имущество злоумышленники продали.

Возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ "Грабеж", которые соединены в одно производство.