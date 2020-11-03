В Союзном государстве в прокат выйдет оцифрованный фильм "Курьер"

Киноконцерн "Мосфильм" выпускает в повторный прокат картину "Курьер" Карена Шахназарова в версии, прошедшей цифровую реставрацию.

"Курьер" - трагикомедийный фильм, снятый на киностудии "Мосфильм" в 1986 году на основе одноименной повести Карена Шахназарова. На Московском кинофестивале в 1987 году "Курьер" получил специальный приз жюри. Кроме того, картина была номинирована на премию "Ника" за лучшую музыку Эдуарда Артемьева в 1988 году.

В главных ролях Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Александр Панкратов-Черный, Владимир Меньшов, Алефтина Евдокимова, Евдокия Урусова, Владимир Смирнов.

- "Курьер" - это вневременное кино, - считает режиссер Карен Шахназаров. - "Курьер" сегодня - то же самое, что "Курьер" вчера. Фильм воспринимается одинаково что тогда, что сейчас. Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Те, кто увидят картину на большом экране в первый раз - узнают себя сегодняшних, а кто пересмотрит - себя вчерашних.

- "Курьер" - лукавая притча о конформизме, идеализме и эскапизме. Что же еще смотреть и пересматривать в 2020-м, как не его, - отмечает критик Антон Долин.

В рамках предстоящего повторного проката запланированы специальные показы в Москве и в Санкт-Петербурге.

Киностудия "Мосфильм" выпустила за более чем 90 лет около 2500 полнометражных фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд мирового киноискусства - "12 стульев", "Андрей Рублев", "Вокзал для двоих", "Мимино", "Белое солнце пустыни", "Берегись автомобиля", "Иван Васильевич меняет профессию", "Москва слезам не верит", "Покровские ворота".

На сегодняшний день на "Мосфильме" отреставрировано 110 картин. Одним из первых был отреставрирован фильм Элема Климова "Иди и смотри" по произведению белорусского классика Алеся Адамовича, совместное производство "Мосфильма" и "Беларусьфильма" 1985 года, победитель 74-го Венецианского кинофестиваля в конкурсе "Венецианская классика". Картина участвовала наряду с фильмами выдающихся кинорежиссеров Бернардо Бертолуччи и Стивена Спилберга.